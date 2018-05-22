Стаховський з перемоги стартував у кваліфікації на Roland Garros
-
Розсилка
Сергій Стаховський. Фото взяте з btu.org.ua
Сергій нарешті перервав невдалу серію
Сергій Стаховський нарешті зумів здобути перемогу на тенісному корті.
Після п’яти поразок поспіль, український тенісист виграв на старті кваліфікації Roland Garros-2018.
Поєдинок проти білоруса Єгора Герасимова протривав 1 годину 45 хвилин.
Стаховський виграв перший сет, але програв другий. Усе вирішувалося у третьому на тай-брейку, де нерви виявилися міцнішими у Сергія.
Востаннє українець перемагав ще більше місця тому – 14 квітня у Монако.
Roland Garros – 2018
Grand Slam
Чоловічий тенісний турнір у Парижі, Франція
Призовий фонд: €18,232,000
Перше коло кваліфікації
Сергій Стаховський (Україна, 18) – Єгор Герасимов (Білорусь) – 6:3, 1:6, 7:6(4)
Наступним суперником українця стане француз Констан Лестьєнн.