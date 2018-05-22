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    Стаховський з перемоги стартував у кваліфікації на Roland Garros

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    Сергій Стаховський. Фото взяте з btu.org.ua - Стаховський з перемоги стартував у кваліфікації на Roland Garros
    Сергій Стаховський. Фото взяте з btu.org.ua

    Сергій нарешті перервав невдалу серію

    Сергій Стаховський нарешті зумів здобути перемогу на тенісному корті.

    Після п’яти поразок поспіль, український тенісист виграв на старті кваліфікації Roland Garros-2018.

    Поєдинок проти білоруса Єгора Герасимова протривав 1 годину 45 хвилин.

    Стаховський виграв перший сет, але програв другий. Усе вирішувалося у третьому на тай-брейку, де нерви виявилися міцнішими у Сергія.

    Востаннє українець перемагав ще більше місця тому – 14 квітня у Монако.

    Roland Garros – 2018

    Grand Slam

    Чоловічий тенісний турнір у Парижі, Франція

    Призовий фонд: €18,232,000

    Перше коло кваліфікації

    Сергій Стаховський (Україна, 18) – Єгор Герасимов (Білорусь) – 6:3, 1:6, 7:6(4)

    Наступним суперником українця стане француз Констан Лестьєнн.

    Сергій Стаховський теніс Франція
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