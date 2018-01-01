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    «Сталь» планує підписати контракти з двома бразильськими футболістами

    Ці гравці перебувають на зборах разом з командою
    Уже три дні кам’янська «Сталь» тренується на зборі у Туреччині. У понеділок, 15 січня, потрібний обсяг навантаження команда отримала завдяки змішаним вправам, у яких швидкісно-силовий аспект переплітався з аеробною складовою і не тільки. Належна увага приділялася техніці укупі з тактикою, інформує офіційний сайт клубу.
    • Сьогодні, 13:22
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    Фото ФК &laquo;Сталь&raquo;
    Фото ФК «Сталь»

    Ці гравці перебувають на зборах разом з командою

    Уже три дні кам’янська «Сталь» тренується на зборі у Туреччині.

    У понеділок, 15 січня, потрібний обсяг навантаження команда отримала завдяки змішаним вправам, у яких швидкісно-силовий аспект переплітався з аеробною складовою і не тільки.

    Належна увага приділялася техніці укупі з тактикою, інформує офіційний сайт клубу.

    Прес-служба зазначає присутність у тренувальному таборі команди двох потенційних новачків з Бразилії: атакуючого півзахисника Тіаго Ромуло Карнейро Лопеса (25 років) і захисника Еберта Кардосо да Сілви (24 роки).

    Якщо не станеться якихось форс-мажорних обставин, найближчим часом вищеназвані футболісти узаконять свої відносини з ПФК «Сталь».

    На даний момент обговорюються останні деталі перед підписанням з ними контракту.

    Нагадаємо, мер Бучі заявив, що перейменування «Сталі» не буде.

    Раніше кам'янська «Сталь» підписала угоду з колишнім футболістом збірної України.

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