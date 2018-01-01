«Сталь» планує підписати контракти з двома бразильськими футболістами
- Сьогодні, 13:22
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Розсилка
Ці гравці перебувають на зборах разом з командою
Уже три дні кам’янська «Сталь» тренується на зборі у Туреччині.
У понеділок, 15 січня, потрібний обсяг навантаження команда отримала завдяки змішаним вправам, у яких швидкісно-силовий аспект переплітався з аеробною складовою і не тільки.
Належна увага приділялася техніці укупі з тактикою, інформує офіційний сайт клубу.
Прес-служба зазначає присутність у тренувальному таборі команди двох потенційних новачків з Бразилії: атакуючого півзахисника Тіаго Ромуло Карнейро Лопеса (25 років) і захисника Еберта Кардосо да Сілви (24 роки).
Якщо не станеться якихось форс-мажорних обставин, найближчим часом вищеназвані футболісти узаконять свої відносини з ПФК «Сталь».
На даний момент обговорюються останні деталі перед підписанням з ними контракту.
Нагадаємо, мер Бучі заявив, що перейменування «Сталі» не буде.
Раніше кам'янська «Сталь» підписала угоду з колишнім футболістом збірної України.