«Сталь» планує підписати контракти з двома бразильськими футболістами

Ці гравці перебувають на зборах разом з командою

Уже три дні кам’янська «Сталь» тренується на зборі у Туреччині. У понеділок, 15 січня, потрібний обсяг навантаження команда отримала завдяки змішаним вправам, у яких швидкісно-силовий аспект переплітався з аеробною складовою і не тільки. Належна увага приділялася техніці укупі з тактикою, інформує офіційний сайт клубу.



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Фото ФК «Сталь»

Ці гравці перебувають на зборах разом з командою

Уже три дні кам’янська «Сталь» тренується на зборі у Туреччині.

У понеділок, 15 січня, потрібний обсяг навантаження команда отримала завдяки змішаним вправам, у яких швидкісно-силовий аспект переплітався з аеробною складовою і не тільки.

Належна увага приділялася техніці укупі з тактикою, інформує офіційний сайт клубу.

Прес-служба зазначає присутність у тренувальному таборі команди двох потенційних новачків з Бразилії: атакуючого півзахисника Тіаго Ромуло Карнейро Лопеса (25 років) і захисника Еберта Кардосо да Сілви (24 роки).

Якщо не станеться якихось форс-мажорних обставин, найближчим часом вищеназвані футболісти узаконять свої відносини з ПФК «Сталь».

На даний момент обговорюються останні деталі перед підписанням з ними контракту.

Нагадаємо, мер Бучі заявив, що перейменування «Сталі» не буде.

Раніше кам'янська «Сталь» підписала угоду з колишнім футболістом збірної України.