Стала відома ціна квитків на матч «Рома» - «Шахтар»
- Сьогодні, 18:57
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Фото: ФК Шахтар
У касах ОСК «Металіст» стартував продаж квитків на виїзний поєдинок в Римі
13 березня на «Стадіо Олімпіко» відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» - «Шахтар».
Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.
У касах ОСК «Металіст» стартував продаж квитків на виїзний поєдинок в Римі.
Вартість - 50 євро (за комерційним курсом на день покупки).
Раніше повідомлялося, що «Шахтар» на п'ять років продовжив контракт із бразильським півзахисником Фредом.
Також повідомлялося, що донецький клуб підписав білоруського вундеркінда.