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    Стала відома ціна квитків на матч «Рома» - «Шахтар»

    У касах ОСК «Металіст» стартував продаж квитків на виїзний поєдинок в Римі
    13 березня на «Стадіо Олімпіко» відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» - «Шахтар». Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. У касах ОСК «Металіст» стартував продаж квитків на виїзний поєдинок в Римі. Вартість - 50 євро (за комерційним курсом на день покупки). Раніше
    • Сьогодні, 18:57
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    Фото: ФК Шахтар
    Фото: ФК Шахтар

    У касах ОСК «Металіст» стартував продаж квитків на виїзний поєдинок в Римі

    13 березня на «Стадіо Олімпіко» відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» - «Шахтар».

    Про це повідомляє прес-служба донецького клубу.

    У касах ОСК «Металіст» стартував продаж квитків на виїзний поєдинок в Римі.

    Вартість - 50 євро (за комерційним курсом на день покупки).

    Раніше повідомлялося, що «Шахтар» на п'ять років продовжив контракт із бразильським півзахисником Фредом.

    Також повідомлялося, що донецький клуб підписав білоруського вундеркінда.

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