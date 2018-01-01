Стала відома ціна квитків на матч «Рома» - «Шахтар»

У касах ОСК «Металіст» стартував продаж квитків на виїзний поєдинок в Римі

13 березня на «Стадіо Олімпіко» відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Рома» - «Шахтар». Про це повідомляє прес-служба донецького клубу. У касах ОСК «Металіст» стартував продаж квитків на виїзний поєдинок в Римі. Вартість - 50 євро (за комерційним курсом на день покупки). Раніше