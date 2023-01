Стали відомі чемпіонки Australian Open у парному розряді

Чеські тенісистки Катерина Синякова та Барбора Крейчикова другий рік поспіль здобули перемогу у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) у парному розряді, що проходить у Мельбурні.

У фінальному матчі дует, який отримав перший номер посіву, обіграв Суко Аояму та Ену Сібахару з Японії - 6:4, 6:3. Зустріч тривала 1 годину 29 хвилин.

Чеські тенісистки стали семиразовими чемпіонками турнірів Великого шолома у парному розряді. Восени 2022 року вони виграли Відкритий чемпіонат США (US Open).

Soaking it up 😍 @BKrejcikova and @K_Siniakova know EXACTLY how to pose with a trophy 🏆

#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/UZmdxIEDTI