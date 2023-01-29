Стали відомі чемпіонки Australian Open у парному розряді

Крейчикова та Синякова стали чемпіонками Australian Open у парах

Чеські тенісистки стали семиразовими чемпіонками турнірів Великого шолома у парному розряді

Чеські тенісистки Катерина Синякова та Барбора Крейчикова другий рік поспіль здобули перемогу у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) у парному розряді, що проходить у Мельбурні.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У фінальному матчі дует, який отримав перший номер посіву, обіграв Суко Аояму та Ену Сібахару з Японії - 6:4, 6:3. Зустріч тривала 1 годину 29 хвилин.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чеські тенісистки стали семиразовими чемпіонками турнірів Великого шолома у парному розряді. Восени 2022 року вони виграли Відкритий чемпіонат США (US Open).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відкритий чемпіонат Австралії, перший у сезоні турнір Великого шолома, завершиться 29 січня.

Нагадаємо, білоруська тенісистка Аріна Соболенко обіграла спортсменку з Казахстану Олену Рибакіну з рахунком 4:6, 6:3, 6:4 та стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).