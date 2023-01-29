Стали відомі чемпіонки Australian Open у парному розряді
Чеські тенісистки стали семиразовими чемпіонками турнірів Великого шолома у парному розряді
Чеські тенісистки Катерина Синякова та Барбора Крейчикова другий рік поспіль здобули перемогу у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) у парному розряді, що проходить у Мельбурні.
У фінальному матчі дует, який отримав перший номер посіву, обіграв Суко Аояму та Ену Сібахару з Японії - 6:4, 6:3. Зустріч тривала 1 годину 29 хвилин.
Split the gap 😮@wwos • @espn • @eurosport • @wowowtennis • #AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/1BfJCB0Ch9— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2023
Чеські тенісистки стали семиразовими чемпіонками турнірів Великого шолома у парному розряді. Восени 2022 року вони виграли Відкритий чемпіонат США (US Open).
Soaking it up 😍 @BKrejcikova and @K_Siniakova know EXACTLY how to pose with a trophy 🏆— #AusOpen (@AustralianOpen) January 29, 2023
#AusOpen • #AO2023 pic.twitter.com/UZmdxIEDTI
Відкритий чемпіонат Австралії, перший у сезоні турнір Великого шолома, завершиться 29 січня.
Нагадаємо, білоруська тенісистка Аріна Соболенко обіграла спортсменку з Казахстану Олену Рибакіну з рахунком 4:6, 6:3, 6:4 та стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).
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