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Стали відомі чемпіонки Australian Open у парному розряді

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Стали відомі чемпіонки Australian Open у парному розряді
Крейчикова та Синякова стали чемпіонками Australian Open у парах
фото: Dita Alangkara/AP

Чеські тенісистки стали семиразовими чемпіонками турнірів Великого шолома у парному розряді

Чеські тенісистки Катерина Синякова та Барбора Крейчикова другий рік поспіль здобули перемогу у Відкритому чемпіонаті Австралії (Australian Open) у парному розряді, що проходить у Мельбурні.

У фінальному матчі дует, який отримав перший номер посіву, обіграв Суко Аояму та Ену Сібахару з Японії - 6:4, 6:3. Зустріч тривала 1 годину 29 хвилин.

Чеські тенісистки стали семиразовими чемпіонками турнірів Великого шолома у парному розряді. Восени 2022 року вони виграли Відкритий чемпіонат США (US Open).

Відкритий чемпіонат Австралії, перший у сезоні турнір Великого шолома, завершиться 29 січня.

Нагадаємо, білоруська тенісистка Аріна Соболенко обіграла спортсменку з Казахстану Олену Рибакіну з рахунком 4:6, 6:3, 6:4 та стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

Теги: Аріна Соболенко Катерина Синякова

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