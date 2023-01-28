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Стала відома переможниця Australian Open-2023

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Стала відома переможниця Australian Open-2023
Білоруська тенісистка виграла Australian Open-2023

Перемогу здобула тенісистка з Білорусі

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко обіграла спортсменку з Казахстану Олену Рибакину з рахунком 4:6, 6:3, 6:4 та стала переможницею Відкритого чемпіонату Австралії (Australian Open).

Зустріч тривала 2 години 29 хвилин. На рахунку білоруски 17 ейсів, 7 подвійних помилок, 5 реалізованих брейк-пойнтів з 7. Олена Рибакіна припустилася однієї подвійної помилки та реалізувала 10 брейк-поінтів з 13.

24-річна Аріна Соболенко посідає п'яте місце у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). На її рахунку 12 перемог на турнірах під егідою організації. Раніше білоруська тенісистка діставалася лише четвертого кола на Australian Open.

Australian Open – перший у сезоні турнір Великого шолому, який відбувається у Мельбурні з 16 по 29 січня на покритті «хард». Чинною переможницею є австралійська тенісистка Ешлі Барті. Вона оголосила про завершення кар'єри у березні 2022 року. Загальний призовий фонд Australian Open становить понад $50 млн.

Нагадаємо, що спортсменів із Росії та Білорусі допустили на турнір у Мельбурні у нейтральному статусі – без демонстрації національних символів.

Також на Australian Open-2023 було запроваджено повну заборону прапорів Росії та Білорусі.

Нагадаємо, організатори Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу заборонили приносити прапори Росії та Білорусі після інциденту у перший день турніру.

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