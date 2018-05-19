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    Стали відомі склади на матч «Динамо» - «Шахтар»

    • Розсилка

    Останнє класичне дербі сезону розпочнеться о 19:30

    Стали відомі склади на матч 32-го туру Прем'єр-ліги України «Динамо» - «Шахтар».

    Динамо: Бойко, Бурда, Кадар, Кендзьора, Миколенко, Гармаш, Буяльський, Вербич, Шапаренко, Циганков, Бєсєдін.

    Запасні: Рудько, Морозюк, Хльобас, Сидорчук, Гусєв, Піварич, Шабанов.

    Шахтар: П'ятов, Додо, Хочолава, Ракицький, Ісмаїлі, Степаненко, Алан Патрік, Коваленко, Дентіньо, Марлос, Кайоде.

    Запасні: Микита Шевченко, Бутко, Петряк, Матвієнко, Малишев, Нем, Феррейра

    Як відомо, Тайсон і Фред пропустять заключний матч української Прем'єр-ліги проти «Динамо».

    Також зазначимо, що матч проти «Шахтаря» стане прощальним для півзахисника київського «Динамо» Олега Гусєва.

    Раніше «Шахтар» достроково оформив чемпіонство в грі з «Вересом» (1:0).

    Матч стартує о 19:30.

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