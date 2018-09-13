Стали відомі всі суперники збірної України з пляжного футболу на Європейських іграх



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Жеребкування турніру у Мінську відбудеться вже у новому році

Збірна України з пляжного футболу, посівши сьоме місце у Суперфіналі Євроліги-2018, виборола право виступити на ІІ Європейських іграх у Мінську.

У стиковому поєдинку за сьоме місце цьогорічного розіграшу українці виграли в Азербайджану (5:1), інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

Підопічні Євгена Варениці здобули перепустку на Європейські ігри, що проходитимуть 21-30 червня 2019 року у столиці Білорусі.

Ці змагання проходять під егідою європейських олімпійських комітетів раз на чотири роки та відбудуться вдруге.

Перші Ігри у 2015 році приймав Баку. 5730 учасників змагалися у 30-ти видах спорту, серед яких був і пляжний футбол. Українська команда брала участь у турнірі в Азербайджані та посіла там шосте місце.

У загальному медальному заліку Україна стала восьмою, здобувши 46 нагород (вісім золотих, 14 срібних і 24 бронзові).

У Мінську планують дещо зменшити кількість видів спорту й учасників. Передбачають, що на ІІ Європейських іграх змагатимуться 4000 атлетів із 50-ти країн у 15-ти видах спорту (23 дисципліни).

Утім, пляжний футбол залишився у програмі, незмінною є й кількість учасників турніру – вісім.

Спеціально до Ігор у Мінську зведуть нову арену для пляжних видів спорту, що вміщуватиме 1500 глядачів.

Усі учасники змагань із пляжного футболу вже визначилися. Крім збірної України, на ІІ Європейські ігри кваліфікувалися господарі турніру – збірна Білорусі. Також перепустки отримали Іспанія, Італія, Росія, Португалія, Швейцарія та Румунія.

Жеребкування групового раунду відбудеться навесні наступного року.