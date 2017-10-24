Жіночий мас-старт на етапі Кубку світу у Рупольдингу виграла Макаряйнен, Віта Семеренко стала 10-ою

У захопливій гонці Кайса Макаряйнен вирвала перемогу у Лаури Дальмаєр на останніх метрах

Незважаючи на відверто провальну естафетну гонку напередодні, українська жіноча команда у мас-старті на етапі Кубку світу з біатлону-2017/18 у Рупольдингу була представлена відразу чотирма спортсменками. Аналогічна кількість спортсменок представляла Францію, а от від Німеччини стартувало відразу п'ять біатлоністок. Юлія Джима та сестри Семеренко

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Макаряйнен (зліва), Кузьміна та Джима (знизу). Фото ФБУ

У захопливій гонці Кайса Макаряйнен вирвала перемогу у Лаури Дальмаєр на останніх метрах

Незважаючи на відверто провальну естафетну гонку напередодні, українська жіноча команда у мас-старті на етапі Кубку світу з біатлону-2017/18 у Рупольдингу була представлена відразу чотирма спортсменками. Аналогічна кількість спортсменок представляла Францію, а от від Німеччини стартувало відразу п'ять біатлоністок.

Юлія Джима та сестри Семеренко отримали право взяти участь у мас-старті за рахунок високих місць у загальному заліку, а от Анастасія Меркушина своє місце у цьому старті завоювала в індивідуальній гонці три дні тому, коли вона стала 19-ою. Допомогло 23-річній українці, яка святкувала своє День народження саме у цей день, і те, що не брали участь у цьому етапі кілька суперниць, які перебувають вище у заліку.

На першій позначці, де лідерство захопила Анастасія Кузьміна, Джима та сестри Семеренко були серед лідерів, а от Меркушина займала останнє місце, відстаючи від уродженки Тюмені на 10 секунд. На позначці 1.8 км Юлія та Валя почали відставати від групи лідерів. Меркушина намагалася триматися позаду, хоча перед вогневим рубежем і відіграла одну позицію.

І така тактика принесла Анастасії результат. Вона єдиною з українок закрила всі мішені, внаслідок чого піднялася на 11-те місце з відставанням від Доротеї Вірер у 15 секунд. Віта, Валя та Юлія припустилися по одному промаху кожна, тому їм довелося бігти додаткові 150 метрів. «Застрілилася» на першій «лежці» Жюстін Бреза, не закривши три мішені.

Однак знову виникли проблеми в українок з ходом на трасі. За один кілометр вони програвали лідерам по 5-10 секунд. До того ж, не склалася стрільба на другому вогневому рубежі у Віти Семеренко та Меркушиної. Вони не закрили по одній мішені. Водночас, Валя відстрілялася точно та піднялася на 14-те місце. Інша трійка українок йшла щільною групою на початку третього десятку.

А лідерство захопила Дар’я Домрачева, відразу кинувшись з усієї сили на трасу. І це допомогло їй збільшувати відрив від переслідувачок – Розанни Крофорд і Вірер. Кузьміна на другій стрільбі двічі промахнулася, тому на високі місця їй розраховувати вже було важко.

Домрачева не змогла зберегти першу сходинку після третьої стрільби, адже їй довелося йти на коло штрафу. І білоруску відразу потіснили Крофорд, Лаура Дальмаєр і Кайса Макаряйнен. Ця четвірка все коло пройшла щільною групою, з одним нюансом – канадка спочатку мала перевагу у п’ять секунд, але згодом фаворитки «з’їли» її.

Сестри Семеренко та Меркушина чисто відпрацювали першу «стійку», тому піднялися майже до топ-10, а от Джима через черговий промах так і не могла піднятися з третього десятку. Кузьміна та росіянка Катерина Юрлова тричі промахнулися на третьому вогневому рубежі, тому перетворилися в одних з аутсайдерів.

Усе вирішувалося на останній стрільбі. Домрачева схибила двічі, Макаряйнен і Дальмайєр – по разу. При цьому Крофорд знову була точною, захопивши лідерство й отримавши перевагу у вигляді 16-ти секунд над Веронікою Вітковою, яка піднялася на другий рядок після стрільби.

Проте навіть цієї переваги не вистачило канадці на останньому колі. Розанна фактично зупинилася, і її спочатку випередили Дальмаєр і Макаряйнен, а на фініші ще і Віткова. Таким чином, Крофорд втратила навіть місце на п’єдесталі пошани. А виграла цю захопливу гонку Кайса, у якої виявилося дещо більше сил на фініші, аніж у її головної суперниці – Лаури.

Українки четвертий вогневий рубіж пройшли вдало, не отримавши на чотирьох жодного штрафу. Це дозволило Віті Семеренко піднятися у топ-10. На останніх метрах їй на п’яти наступала Марен Гаммершмідт, яка перед цим випередила двох інших українок. Та Віта все ж втрималася на 10-му місці.

Меркушина на останньому колі пропустила вперед якраз Віту, тому фінішувала лише на 12-й сходинці, хоча виходила зі стадіону після стрільби дев’ятою. Валя Семеренко довго йшла 14-ою, але на останніх метрах випередила одну з конкуренток і стала 13-ою. Щодо Джими, то вона як вийшла зі стадіону 18-ою, так на цьому рядку і дісталася до фінішу.

Наступний, шостий, етап Кубку світу відбудеться в італійському Антгольці/Антерсельві 18-21 січня. Там відбудуться спринти, гонки переслідування та мас-старти.

Кубок світу з біатлону сезону-2017/18

Етап у Рупольдингу, Німеччина

Жіноча гонка з масовим стартом, 12,5 км

1. Кайса Макаряйнен (Фінляндія) (1+0+0+1) – 34:05.6

2. Лаура Дальмаєр (Німеччина) (1+0+0+1) - +0.8

3. Вероніка Віткова (Чехія) (1+0+1+0) - +4.6

4. Розанна Крофорд (Канада) (0+0+0+0) - +5.2

5. Деніз Геррманн (Німеччина) (1+1+1+1) - +16.7

...10. Віта Семеренко (Україна) (1+1+0+0) - +45.7

...12. Анастасія Меркушина (Україна) (0+1+0+0) - +49.9

...13. Валентина Семеренко (Україна) (1+0+0+0) - +53..4

...18. Юлія Джима (Україна) (1+0+1+0) - +1:15.3

«Главком»