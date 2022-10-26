Чому Ломаченко обрав Ортіса: український боксер розкрив цікаві деталі майбутнього бою

Василь Ломаченко обрав суперником Джемейна Ортіса, оскільки в нього ще не має поразок у професійній кар'єрі

Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко розповів, чому погодився на бій проти Джемейна Ортіса. Про це розповів український боксер в інтерв’ю Yahoo! Sports.

«Я думаю, що Ортіс – молодий та амбітний боєць. Він непереможений, має хорошу техніку та інші боксерські аспекти.

В принципі, особливо варіантів не було, тому що в мене через очевидні причини була довга пауза в кар’єрі. Я не міг відразу після цієї перерви битися з топовими бійцями. У цьому просто не було сенсу. Отже, мені запропонували двох потенційних суперників, і я вибрав Ортіса, оскільки він непереможений», – сказав Ломаченко.

29 жовтня Василь проведе бій проти Джемейна Ортіса.

Нагадаємо, 9 травня колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко викликав гнівну реакцію у користувачів мережі. Все через привітання своїх шанувальників з Днем Перемоги. У той час, коли Україна з усім світом відзначає 8 травня День пам'яті і примирення, знаменитий боксер відсвяткував 9 травня День Перемоги, як це роблять у Росії.

Також раніше Василь Ломаченко відзначився неоднозначним постом у соцмережах. Він опублікував «Молитву про мир усього світу та просвіту народів землі» й проілюстрував її «Голубом миру» у кольорах прапорів України та Росії. Допис викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники боксера розчаровані його вчинком.

Як відомо, після початку повномасштабної війни між Росією та Україною боксер вступив до лав тероборони рідного Білгород-Дністровського, відмовившись від титульного бою в ринзі. Водночас атлет публічно не засудив дії РФ.