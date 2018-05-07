Стало відомо, хто розсудить фінальний матч Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві
- Сьогодні, 14:25
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Мілорад Мажич
На матчі працюватиме бригада арбітрів із Сербії
Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Ліверпулем», який 26-го травня відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський».
Як інформує прес-служба УЄФА, головним арбітром матчу призначено серба Мілорада Мажича.
Допомагати 45-річному рефері будуть Мілован Рістич, Далібор Джурджевич, Ненад Джокич і Данило Груїч (всі - з Сербії).
В якості четвертого арбітра виступить француз Клеман Тюрпен.
Як відомо, у Києві набирає обертів флешмоб, мета якого - безкоштовно прийняти у себе вдома вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.
«Укрзалізниця» пропонує вболівальникам Ліги чемпіонів орендувати кімнати відпочинку без націнки.