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    Стало відомо, хто розсудить фінальний матч Ліги чемпіонів, який відбудеться в Києві

    На матчі працюватиме бригада арбітрів із Сербії
    Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Ліверпулем», який 26-го травня відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський». Як інформує прес-служба УЄФА, головним арбітром матчу призначено серба Мілорада Мажича. Допомагати 45-річному рефері будуть Мілован Рістич, Далібор
    • Сьогодні, 14:25
    • Розсилка
    Мілорад Мажич
    Мілорад Мажич

    На матчі працюватиме бригада арбітрів із Сербії

    Стала відома бригада арбітрів, яка розсудить фінал Ліги чемпіонів між «Реалом» та «Ліверпулем», який 26-го травня відбудеться в Києві на НСК «Олімпійський».

    Як інформує прес-служба УЄФА, головним арбітром матчу призначено серба Мілорада Мажича.

    Допомагати 45-річному рефері будуть Мілован Рістич, Далібор Джурджевич, Ненад Джокич і Данило Груїч (всі - з Сербії).

    В якості четвертого арбітра виступить француз Клеман Тюрпен.

    Як відомо, у Києві набирає обертів флешмоб, мета якого - безкоштовно прийняти у себе вдома вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА.

    «Укрзалізниця» пропонує вболівальникам Ліги чемпіонів орендувати кімнати відпочинку без націнки.

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