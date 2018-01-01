Стало відомо, хто розсудить матч-відповідь Ліги Європи «Динамо» - АЕК
- Сьогодні, 13:50
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Поєдинок відбудеться 22 лютого в Києві
УЄФА визначився з суддівською бригадою, яка буде працювати на матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між «Динамо» і АЕКом.
Головним рефері призначений 37-річний Матей Юг.
Асистенти рефері: Матей Жунич і Мануель Відалі.
Додаткові рефері: Нейч Кайтазович і Деян Балажич.
Четвертий арбітр: Томіслав Поспех. Вся суддівська бригада зі Словенії.
Суддівський спостерігач - Елмір Пілав з Боснії і Герцоговини.
Нагадаємо, що поєдинок між «Динамо» і АЕКом відбудеться в четвер, 22 лютого, в Києві.
Початок матчу о 20.00.
Як відомо, у першому матчі, який пройшов у Греції, команди переможця не виявили, зігравши внічию 1:1.
Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд в Лозанні ухвалив рішення по апеляції київського «Динамо» до Федерації футболу України у «справі Маріуполя».
Джерело: ua-football.com