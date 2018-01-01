Стало відомо, хто розсудить матч-відповідь Ліги Європи «Динамо» - АЕК

Поєдинок відбудеться 22 лютого в Києві

УЄФА визначився з суддівською бригадою, яка буде працювати на матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між «Динамо» і АЕКом. Головним рефері призначений 37-річний Матей Юг. Асистенти рефері: Матей Жунич і Мануель Відалі. Додаткові рефері: Нейч Кайтазович і Деян Балажич. Четвертий арбітр: Томіслав Поспех. Вся суддівська бригада зі



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Фото: УЄФА

Поєдинок відбудеться 22 лютого в Києві

УЄФА визначився з суддівською бригадою, яка буде працювати на матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між «Динамо» і АЕКом.



Головним рефері призначений 37-річний Матей Юг.

Асистенти рефері: Матей Жунич і Мануель Відалі.

Додаткові рефері: Нейч Кайтазович і Деян Балажич.

Четвертий арбітр: Томіслав Поспех. Вся суддівська бригада зі Словенії.



Суддівський спостерігач - Елмір Пілав з Боснії і Герцоговини.



Нагадаємо, що поєдинок між «Динамо» і АЕКом відбудеться в четвер, 22 лютого, в Києві.

Початок матчу о 20.00.

Як відомо, у першому матчі, який пройшов у Греції, команди переможця не виявили, зігравши внічию 1:1.

Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд в Лозанні ухвалив рішення по апеляції київського «Динамо» до Федерації футболу України у «справі Маріуполя».

Джерело: ua-football.com