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    Стало відомо, хто розсудить матч-відповідь Ліги Європи «Динамо» - АЕК

    Поєдинок відбудеться 22 лютого в Києві
    УЄФА визначився з суддівською бригадою, яка буде працювати на матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між «Динамо» і АЕКом. Головним рефері призначений 37-річний Матей Юг. Асистенти рефері: Матей Жунич і Мануель Відалі. Додаткові рефері: Нейч Кайтазович і Деян Балажич. Четвертий арбітр: Томіслав Поспех. Вся суддівська бригада зі
    • Сьогодні, 13:50
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    Фото: УЄФА
    Фото: УЄФА

    Поєдинок відбудеться 22 лютого в Києві

    УЄФА визначився з суддівською бригадою, яка буде працювати на матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи між «Динамо» і АЕКом.
     
    Головним рефері призначений 37-річний Матей Юг.

    Асистенти рефері: Матей Жунич і Мануель Відалі.

    Додаткові рефері: Нейч Кайтазович і Деян Балажич.

    Четвертий арбітр: Томіслав Поспех. Вся суддівська бригада зі Словенії.
     
    Суддівський спостерігач - Елмір Пілав з Боснії і Герцоговини.
     
    Нагадаємо, що поєдинок між «Динамо» і АЕКом відбудеться в четвер, 22 лютого, в Києві.

    Початок матчу о 20.00.

    Як відомо, у першому матчі, який пройшов у Греції, команди переможця не виявили, зігравши внічию 1:1.

    Раніше повідомлялося, що спортивний арбітражний суд в Лозанні ухвалив рішення по апеляції київського «Динамо» до Федерації футболу України у «справі Маріуполя».

    Джерело: ua-football.com

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