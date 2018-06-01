Стало відомо, скільки нових футболістів «Динамо» планує придбати влітку

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Ігор Суркіс. Фото: dynamo.kiev.ua

Президент «Динамо» Ігор Суркіс прокоментував трансферні плани команди

«Динамо» влітку підпише максимум два-три нових футболіста, провівши точкову селекцію.

Про це заявив президент столичного клубу Ігор Суркіс.

«Команда збирається 19 червня, ми вже починаємо працювати на трансферному ринку, який тільки відкривається, селекційна діяльність в процесі. Я не буду коментувати трансферні цілі «Динамо», поки вони не здійсняться», - наводить слова президента прес-служба київського клубу.

«Ви дізнаєтеся про них найближчим часом. Можу сказати одне: новачки у нас будуть. Не в такій кількості, як ми їх купували раніше - по чотири, п'ять, шість осіб - а лише точкове посилення, максимум два-три футболіста тільки під основу», - запевнив Суркіс.

Раніше повідомлялося, що півзахисник «Палмейраса» Даніло Невес погодив п'ятирічний контракт з київським «Динамо».

Також столичний клуб зробив запит щодо трансферу іспанського форварда «Вісли» Лопеса.

Раніше «Динамо» залишив захисник Євген Хачеріді, який перейшов в ПАОК.