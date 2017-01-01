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    Стало відомо, скільки Україна виділить грошей на підготовку спортсменів до Олімпіади-2018

    В категорії, якій буде відведено більше всіх грошей, виявилися 15 українських біатлоністів і фристайлист Олександр Абраменко
    Україна виділила 120 мільйонів гривень на підготовку спортсменів до зимових Олімпійських ігор-2018. Рівно половину цієї суми віддали біатлоністам. Про це розповів керівник відділу зимових видів спорту Міністерства спорту України Даніль Амирханов, повідомляє Плюс Спорт. «Ми проаналізували виступи наших спортсменів і поділили їх на три
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    Українська збірна на параді відкриття Олімпійських Ігор
    Українська збірна на параді відкриття Олімпійських Ігор

    В категорії, якій буде відведено більше всіх грошей, виявилися 15 українських біатлоністів і фристайлист Олександр Абраменко

    Україна виділила 120 мільйонів гривень на підготовку спортсменів до зимових Олімпійських ігор-2018. Рівно половину цієї суми віддали біатлоністам.

    Про це розповів керівник відділу зимових видів спорту Міністерства спорту України Даніль Амирханов, повідомляє Плюс Спорт.

    «Ми проаналізували виступи наших спортсменів і поділили їх на три категорії. В елітну групу потрапили 15 біатлоністів, а також фрістайліст Олександр Абраменко. Вони отримують набагато більше грошей на підготовку, ніж представники двох інших груп: провідної та перспективної», - сказав він.

    «Загалом на зимові види спорту держава виділила 120 мільйонів гривень, 60 з них ми направили на біатлон. Вважаю це рішення є логічним, оскільки саме в цьому виді спорту українці мають найбільші успіхи. Ну а ще 60 мільйонів розподілили на інші зимові види спорту», – завершив Амирханов.

    Зимові Олімпійські ігри в корейському Пхенчхані проходитимуться з 9 по 25 лютого 2018-го року.
    спорт Олімпійські Ігри біатлон українці держава Україна
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