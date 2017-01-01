Стало відомо, в якому місті відбудеться фінал Кубка України
- Сьогодні, 15:46
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Розсилка
Дніпро-Арена
Матч відбудеться 9 травня
Фінал Кубка України з футболу сезону 2017/2018 пройде в Дніпрі.
Про це в Facebook повідомив президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко.
Матч відбудеться на стадіоні «Дніпро-Арена» 9 травня.
У півфінал турніру пробилися «Шахтар», «Динамо», «Маріуполь» і СК «Дніпро-1», жеребкування відбудеться в березні (точна дата і процедура поки невідомі), базова дата проведення самих ігор - 18 квітня.
Раніше повідомлялося, що на проведення фіналу також претендували Маріуполь, Суми, Одеса та Запоріжжя.