  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стало відомо, в якому місті відбудеться фінал Кубка України

    Матч відбудеться 9 травня
    Фінал Кубка України з футболу сезону 2017/2018 пройде в Дніпрі. Про це в Facebook повідомив президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко. Матч відбудеться на стадіоні «Дніпро-Арена» 9 травня. У півфінал турніру пробилися «Шахтар», «Динамо», «Маріуполь» і СК «Дніпро-1»,
    • Сьогодні, 15:46
    • Розсилка
    Дніпро-Арена
    Дніпро-Арена

    Матч відбудеться 9 травня

    Фінал Кубка України з футболу сезону 2017/2018 пройде в Дніпрі.

    Про це в Facebook повідомив президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко.

    Матч відбудеться на стадіоні «Дніпро-Арена» 9 травня.

    У півфінал турніру пробилися «Шахтар», «Динамо», «Маріуполь» і СК «Дніпро-1», жеребкування відбудеться в березні (точна дата і процедура поки невідомі), базова дата проведення самих ігор - 18 квітня.

    Раніше повідомлялося, що на проведення фіналу також претендували Маріуполь, Суми, Одеса та Запоріжжя.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України жеребкування Андрій Павелко
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ