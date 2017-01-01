Стало відомо, в якому місті відбудеться фінал Кубка України

Матч відбудеться 9 травня

Фінал Кубка України з футболу сезону 2017/2018 пройде в Дніпрі. Про це в Facebook повідомив президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко. Матч відбудеться на стадіоні «Дніпро-Арена» 9 травня. У півфінал турніру пробилися «Шахтар», «Динамо», «Маріуполь» і СК «Дніпро-1»,