Стало відомо, з ким збірна України може зіграти у Лізі націй
- Сьогодні, 20:40
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Збірна України потрапила до другого кошика
У четвер, 7 грудня, були представлені кошики перед жеребкуванням Ліги націй.
Жеребкування пройде в Лозанні 24 січня.
Збірна України, яка виступить в лізі B, потрапила до другого кошика зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ірландією.
Раніше повідомлялося, що Росія і Україна при жеребкуванні будуть розведені.
Ліга А:
Кошик 1: Німеччина, Португалія, Бельгія, Іспанія;
Кошик 2: Франція, Англія, Швейцарія, Італія;
Кошик 3: Польща, Ісландія, Ховратія, Нідерланди.
Ліга B:
Кошик 1: Австрія, Уельс, Росія, Словаччина;
Кошик 2: Швеція, Україна, Ірландія, Боснія і Герцеговина;
Кошик 3: Північна Ірландія, Данія, Чехія, Туреччина.
Ліга С:
Кошик 1: Угорщина, Румунія, Шотландія, Словенія;
Кошик 2: Греція, Сербія, Албанія, Норвегія;
Кошик 3: Чорногорія, Ізраїль, Болгарія, Фінляндія;
Кошик 4: Кіпр, Естонія, Литва.
Ліга D:
Кошик 1: Азербайджан, Македонія, Білорусь, Грузія;
Кошик 2: Вірменія, Латвія, Фарерські острови, Люксембург;
Кошик 3: Казахстан, Молдова, Ліхтенштейн, Мальта;
Кошик 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гібралтар.
Переможці чотирьох груп ліги А вийдуть у фінальну стадію нового європейського турніру збірних, яка пройде в червні 2019 року.
Вона буде складатися з півфіналів, матчу за третє місце та фіналу.
Переможці груп ліг В, С і D зароблять підвищення в класі.
Найгірші команди в групах ліг А, В і С вилетять в нижчу лігу.