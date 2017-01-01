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    Стало відомо, з ким збірна України може зіграти у Лізі націй

    Збірна України потрапила до другого кошика
    У четвер, 7 грудня, були представлені кошики перед жеребкуванням Ліги націй. Жеребкування пройде в Лозанні 24 січня. Збірна України, яка виступить в лізі B, потрапила до другого кошика зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ірландією. Раніше повідомлялося, що Росія і Україна при жеребкуванні будуть розведені. Ліга А: Кошик 1: Німеччина,
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    Збірна України потрапила до другого кошика

    У четвер, 7 грудня, були представлені кошики перед жеребкуванням Ліги націй.

    Жеребкування пройде в Лозанні 24 січня.

    Збірна України, яка виступить в лізі B, потрапила до другого кошика зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ірландією.

    Раніше повідомлялося, що Росія і Україна при жеребкуванні будуть розведені.

    Ліга А:

    Кошик 1: Німеччина, Португалія, Бельгія, Іспанія;

    Кошик 2: Франція, Англія, Швейцарія, Італія;

    Кошик 3: Польща, Ісландія, Ховратія, Нідерланди.

    Ліга B:

    Кошик 1: Австрія, Уельс, Росія, Словаччина;

    Кошик 2: Швеція, Україна, Ірландія, Боснія і Герцеговина;

    Кошик 3: Північна Ірландія, Данія, Чехія, Туреччина.

    Ліга С:

    Кошик 1: Угорщина, Румунія, Шотландія, Словенія;

    Кошик 2: Греція, Сербія, Албанія, Норвегія;

    Кошик 3: Чорногорія, Ізраїль, Болгарія, Фінляндія;

    Кошик 4: Кіпр, Естонія, Литва.

    Ліга D:

    Кошик 1: Азербайджан, Македонія, Білорусь, Грузія;

    Кошик 2: Вірменія, Латвія, Фарерські острови, Люксембург;

    Кошик 3: Казахстан, Молдова, Ліхтенштейн, Мальта;

    Кошик 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гібралтар.

    Переможці чотирьох груп ліги А вийдуть у фінальну стадію нового європейського турніру збірних, яка пройде в червні 2019 року.

    Вона буде складатися з півфіналів, матчу за третє місце та фіналу.

    Переможці груп ліг В, С і D зароблять підвищення в класі.

    Найгірші команди в групах ліг А, В і С вилетять в нижчу лігу.

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