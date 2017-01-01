Стало відомо, з ким збірна України може зіграти у Лізі націй

Збірна України потрапила до другого кошика

У четвер, 7 грудня, були представлені кошики перед жеребкуванням Ліги націй. Жеребкування пройде в Лозанні 24 січня. Збірна України, яка виступить в лізі B, потрапила до другого кошика зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ірландією. Раніше повідомлялося, що Росія і Україна при жеребкуванні будуть розведені. Ліга А: Кошик 1: Німеччина,



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Збірна України потрапила до другого кошика

У четвер, 7 грудня, були представлені кошики перед жеребкуванням Ліги націй.

Жеребкування пройде в Лозанні 24 січня.

Збірна України, яка виступить в лізі B, потрапила до другого кошика зі Швецією, Боснією і Герцеговиною та Ірландією.

Раніше повідомлялося, що Росія і Україна при жеребкуванні будуть розведені.

Ліга А:

Кошик 1: Німеччина, Португалія, Бельгія, Іспанія;

Кошик 2: Франція, Англія, Швейцарія, Італія;

Кошик 3: Польща, Ісландія, Ховратія, Нідерланди.

Ліга B:

Кошик 1: Австрія, Уельс, Росія, Словаччина;

Кошик 2: Швеція, Україна, Ірландія, Боснія і Герцеговина;

Кошик 3: Північна Ірландія, Данія, Чехія, Туреччина.

Ліга С:

Кошик 1: Угорщина, Румунія, Шотландія, Словенія;

Кошик 2: Греція, Сербія, Албанія, Норвегія;

Кошик 3: Чорногорія, Ізраїль, Болгарія, Фінляндія;

Кошик 4: Кіпр, Естонія, Литва.

Ліга D:

Кошик 1: Азербайджан, Македонія, Білорусь, Грузія;

Кошик 2: Вірменія, Латвія, Фарерські острови, Люксембург;

Кошик 3: Казахстан, Молдова, Ліхтенштейн, Мальта;

Кошик 4: Андорра, Косово, Сан-Марино, Гібралтар.

Переможці чотирьох груп ліги А вийдуть у фінальну стадію нового європейського турніру збірних, яка пройде в червні 2019 року.

Вона буде складатися з півфіналів, матчу за третє місце та фіналу.

Переможці груп ліг В, С і D зароблять підвищення в класі.

Найгірші команди в групах ліг А, В і С вилетять в нижчу лігу.