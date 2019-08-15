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    «Старий Луцьк» проведе відкрите тренування разом з уболівальниками

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    &laquo;Старий Луцьк&raquo;&nbsp; - «Старий Луцьк» проведе відкрите тренування разом з уболівальниками
    «Старий Луцьк» 
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    Кожен бажаючий зможе порівняти свої спортивні кондиції з професіональними баскетболістами

    Гравці «Старого Луцька» в ході підготовки до нового баскетбольного сезону проведуть відкрите тренування для вболівальників.

    Будь-хто зможе безкоштовно взяти участь у занятті разом з гравцями команди Вищої ліги. Під час тренування його учасники зможуть позмагатися у рівні фізичної готовності з професіональними баскетболістами.

    Тренування відбудеться 18 серпня  на стадіоні СНУ імені Лесі України за адресою віул. Ярощука, 30. Початок о 9:00.

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