«Старий Луцьк» проведе відкрите тренування разом з уболівальниками



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Кожен бажаючий зможе порівняти свої спортивні кондиції з професіональними баскетболістами

Гравці «Старого Луцька» в ході підготовки до нового баскетбольного сезону проведуть відкрите тренування для вболівальників.

Будь-хто зможе безкоштовно взяти участь у занятті разом з гравцями команди Вищої ліги. Під час тренування його учасники зможуть позмагатися у рівні фізичної готовності з професіональними баскетболістами.

Тренування відбудеться 18 серпня на стадіоні СНУ імені Лесі України за адресою віул. Ярощука, 30. Початок о 9:00.

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