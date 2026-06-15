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Збірна України з ампфутболу зіграє на міжнародному турнірі у Польщі

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
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Збірна України з ампфутболу зіграє на міжнародному турнірі у Польщі
Змагання у столиці Польщі пройдуть 20-21 червня
фото: УАФ

Суперниками України стануть збірні Польщі та США

Національна збірна України з ампфутболу зіграє на міжнародному турнірі Amp Futbol Cup 2026 у Варшаві. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

Змагання у столиці Польщі пройдуть 20-21 червня, а суперниками «синьо-жовтих» стануть команди, які у листопаді виступатимуть на чемпіонаті світу WAFF 2026: Польща та США.

Розклад матчів збірної України

20 червня 2026 року

  • Польща – Україна (13:30)
  • США – Україна (19:30)

21 червня 2026 року

  • Україна – США (15:30)
  • Польща – Україна (18:30)

Склад збірної України

Воротарі: Роман Линдов, Станіслав Капля, Михайло Білоросюк, Юрій Дячук.

Польові гравці: Олексій Іншаков, Вадим Король, Михайло Соколян, Володимир Романишин, Юрій Гопончук, Сергій Швидкий, Денис Волинець, Юрій Сущ, Валентин Осовський, Ярослав Качмар, Микола Олексієнко, Дмитро Куць, Олександр Чинчлей, Дмитро Щегельський.

Як повідомлялося, Німеччини виграла у Кюрасао з рахунком 7:1.

До слова, раніше Кот-д'Івуар вирвав перемогу над збірною Еквадору під завісу поєдинку. Долю зустрічі вирішив один м'яч. Гол оформив півзахисник англійського «Манчестер Юнайтед» Діалло.

Нагадаємо, напередодні національна команда Японії врятувала нічию зі збірною Нідерландів на останніх хвилинах. У складі помаранчевих забили оборонець ван Дейк і нападник Саммервілл. Від японців відповіли хавбеки Накамура та Камада.

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ

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