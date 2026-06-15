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«Баварія» домовилася про трансфер кривдника збірної Бразилії на Чемпіонаті світу 2026

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
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«Баварія» домовилася про трансфер кривдника збірної Бразилії на Чемпіонаті світу 2026
Ісмаель Сайбарі переходить в чемпіонат Німеччини
фото: Getty Images

Німецький гранд підсилить атакувальну лінію команди

Нападник збірної Марокко Ісмаель Сайбарі змінить ПСВ із нідерландського Ейндговена на мюнхенську «Баварію». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Bild.

Сума угоди складе 55 млн євро з бонусами. Сторонам залишилася владнати дрібні деталі договору. Сам потенційний новачок ще повинен пройти медогляд.

Медична команда «Баварії» готові вирушити в США до Сайбарі. Поїздка відбудеться в разі погодження обома клубами. Також згоду на обстеження повинна надати Королівська марокканська футбольна федерація.

Сайбарі в нинішньому сезоні провів 37 матчів у всіх турнірах. До свого активу він записав 19 м'ячів і дев'ять результативних передач. У стартовому турі Чемпіонату світу 2026 нападник забив у нічийному поєдинку з Бразилією (1:1).

До слова, раніше «Баварія» здобула Кубок Німеччини завдяки хет-трику форварда Кейна. «Ротен» розгромили «Штутгарт» (3:0) у фіналі. Раніше мюнхенці завоювали чемпіонський титул Бундесліги.

Нагадаємо, переможець Ліги чемпіонів із «Баварією» Ніклас Зюле сенсаційно завершить кар'єру в 30 років. Оборонець анонсував завершення професіональних виступів після цього сезону. Останнім клубом у біографії центрбека стане дортмундська «Боруссія».

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Баварія ПСВ (Ейндховен) Бундесліга

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