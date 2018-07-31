Стартувало голосування за найкращого гравця місяця Прем'єр-ліги України



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Усі бажаючі зможуть віддати голос за футболіста, якого вони вважають найкращим у липні

Стартувало голосування за найкращого гравця липня Прем'єр-ліги України.

Про це повідомляє прес-служба організації.

Нагадаємо умови конкурсу, організованого Українською Прем’єр-лігою.

У голосуванні беруть участь переможці номінації «Найкращий гравець туру» (у липні: 1 тур — Олександр Караваєв («Зоря»), 2 тур — Дмитро Хльобас («Десна»), а також футболісти, які, на думку експертної ради, відзначалися стабільністю впродовж липневих турів і заслужили право взяти участь у голосуванні.

Ці гравці - Віталій Буяльський («Динамо»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Марлос («Шахтар»), Сергій Воронін («Львів»), Віталій Балашов («Чорноморець»), Беньямін Вербич («Динамо»).

Тепер усі бажаючі зможуть віддати голос за футболіста, якого вони вважають найкращим у липні.

Віддати свій голос можна за цим посиланням.