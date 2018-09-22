Статуя Фалькао на батьківщині підірвала мережу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з сайту eurosport.ru

У рідному місті форварда Монако та збірної Колумбії Радамеля Фалькао встановили статую «Ель Тігре», схожість якої з оригіналом дорівнює нулю

Гігантську статую нападника встановлюють у колумбійській Санта-Марті, повідомляє ESPN.

Однак, монумент, висота якого становить 6 метрів, наразі мало схожий на Фалькао. Це вже неабияк сколихнуло мережу, яка відразу пригадала жахливий бюст Роналду в аеропорту на Мадейрі. Цікаво, що на створення та встановлення прижиттєвого пам'ятника Радамелю Фалькао витратили 3,3 млн доларів.

Відзначимо, що після шквалу критики скульптор представив нову статую Роналду. Чи буде перероблено монумент колумбійського форварда, наразі невідомо.

Джерело: football24.ua