Став відомий переможець медального заліку Олімпіади

За день до завершення Ігор-2022 збірна Норвегії стала недосяжною для конкурентів

Зимові Олімпійські ігри у Пекіні завершуються 20 лютого, але вже за день став відомий переможець медального заліку. Збірна Норвегії стала недосяжною для конкурентів. Розрив між нею і Німеччиною, яка йде другою, складає чотири золоті нагороди і, враховуючи кількість претендентів від їхніх команд на медалі в останній день змагань, то першим місцем вона вже не поступиться.

Збірна України завершила боротьбу за медалі 18 лютого. В змаганнях, які залишилися, наших представників немає.

Медальний залік Олімпіади

Раніше стало відомо ім'я прапороносця збірної України на церемонії закриття Олімпіади.