На Олімпіаді встановили світове досягнення: усі рекорди Ігор-2022

Китайські фігуристи вдруге покращили світовий рекорд

Фігуристи Суй Веньцзін і Хань Цун на Олімпіаді в Пекіні вдруге відзначилися світовим досягненням. Їхнє виконання короткої програми в змаганнях спортивних пар судді оцінили у 84,41 бала. Це – на 1,58 бала більше, ніж попередній рекорд, який ці китайські фігуристи встановили під час виконання програми в командних змаганнях.

Суй і Хань лідирують після першого дня змагань спортивних пар.

Цей світовий рекорд став уже п’ятим у фігурному катанні на Іграх-2022 і сьомим в усіх видах спорту.

Раніше відзначився ковзаняр зі Швеції Нільс ван дер Пул на дистанції 10 000 метрів, Сюзанне Схюлтінг з Нідерландів у шорттреку, а також фігуристи: двічі – Суй Веньцзін і Хань Цун (Китай), американець Нейтан Чен – також у короткій програмі чоловіків, французи Габріелла Пападакіс і Гійом Сізерон в ритмічному танці в танцях на льоду і вони ж за сумою балів в особистому турнірі.