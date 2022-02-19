Стало відомо ім’я прапороносця збірної України на закритті Олімпіади

Олена Білосюк (Підгрушна) чотири роки тому була прапороносцем на відкритті Олімпіади

Прапор на церемонії понесе Олена Білосюк

Біатлоністка Олена Білосюк буде прапороносцем збірної України на закритті зимової Олімпіади. На відміну від відкриття Ігор-2022, де наш прапор несли Олександр Абраменко і Олександра Назарова, на закритті буде один прапороносець.

Олена Білосюк майже весь час на Олімпіаді була на самоізоляції через захворювання на коронавірус, тому виступила лише в одній гонці – жіночій естафеті, де Україна посіла сьоме місце.

У минулому Білосюк вже несла прапор України на Олімпійських іграх. Саме вона була прапороносицею від України на церемонії відкриття Ігор у Пхенчхані-2018, але тоді вона виступала під дівочим прізвищем Підгрушна.

«Це вже мої четверті Олімпійські ігри, і я вперше потрапляю на парад закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим і хочу подякувати всім вболівальникам, всім українцям, які підтримували нас до останнього», – наводить слова Білосюк сайт НОК України.

Білосюк – друга українська спортсменка, яка несла прапор України як на церемонії відкриття, так і на закритті Олімпіади, повідомляє «Суспільне». На Іграх у Турині в 2006 році санкарка Наталя Якушенко несла прапор України на обох церемоніях.

Церемонія закриття Олімпійських Ігор у Пекіні відбудеться у неділю, 20 лютого.