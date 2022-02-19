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    Стало відомо ім’я прапороносця збірної України на закритті Олімпіади

    Олена Білосюк (Підгрушна) чотири роки тому була прапороносцем на відкритті Олімпіади - Стало відомо ім’я прапороносця збірної України на закритті Олімпіади
    Олена Білосюк (Підгрушна) чотири роки тому була прапороносцем на відкритті Олімпіади
    фото з відкритих джерел

    Прапор на церемонії понесе Олена Білосюк

    Біатлоністка Олена Білосюк буде прапороносцем збірної України на закритті зимової Олімпіади. На відміну від відкриття Ігор-2022, де наш прапор несли Олександр Абраменко і Олександра Назарова, на закритті буде один прапороносець.

    Олена Білосюк майже весь час на Олімпіаді була на самоізоляції через захворювання на коронавірус, тому виступила лише в одній гонці – жіночій естафеті, де Україна посіла сьоме місце.

    У минулому Білосюк вже несла прапор України на Олімпійських іграх. Саме вона була прапороносицею від України на церемонії відкриття Ігор у Пхенчхані-2018, але тоді вона виступала під дівочим прізвищем Підгрушна.

    «Це вже мої четверті Олімпійські ігри, і я вперше потрапляю на парад закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим і хочу подякувати всім вболівальникам, всім українцям, які підтримували нас до останнього», – наводить слова Білосюк сайт НОК України.

    Білосюк – друга українська спортсменка, яка несла прапор України як на церемонії відкриття, так і на закритті Олімпіади, повідомляє «Суспільне». На Іграх у Турині в 2006 році санкарка Наталя Якушенко несла прапор України на обох церемоніях.

    Церемонія закриття Олімпійських Ігор у Пекіні відбудеться у неділю, 20 лютого.

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    Теги: Олімпіада Олена Підгрушна
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    Стало відомо ім’я прапороносця збірної України на закритті Олімпіади