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    Став відомий склад кошиків жеребкування Кубка світу з баскетболу

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    Став відомий склад кошиків жеребкування Кубка світу з баскетболу

    Кубок світу в Китаї пройде з 31 серпня по 15 вересня

    Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) опублікувала склад кошиків для жеребкування Кубка світу-2019.

    Склад всіх кошиків виглядає наступним чином:

    Кошик 1: Китай, США, Іспанія, Франція;
    Кошик 2: Сербія, Аргентина, Литва, Греція;
    Кошик 3: Росія, Австралія, Бразилія, Італія;
    Кошик 4: Пуерто-Ріко, Туреччина, Домініканська Республіка, Венесуела;
    Кошик 5: Німеччина, Чехія, Польща, Іран;
    Кошик 6: Канада, Чорногорія, Філіппіни, Корея;
    Кошик 7: Нігерія, Сенегал, Нова Зеландія, Ангола;
    Кошик 8: Японія, Йорданія, Туніс, Кот-д'Івуар.

    Кубок світу в Китаї пройде з 31 серпня по 15 вересня. Жеребкування відбудеться 16 березня в Шеньчжені.

    Нагадаємо, збірна України не змогла пробитися на Кубок світу. Після цього 53-річний Євген Мурзін подав у відставку з посади головного тренера команди. Відставку задовольнила президія Федерації баскетболу України.

    Наступника Мурзіна представлять до 1 червня. До шорт-листа входять Віталій Черній («Миколаїв»), Денис Журавльов («Дніпро») та Віталій Степановський («Хімік»). Разом з тим, президент ФБУ Михайло Бродський в статусі основної кандидатури розглядає іноземного фахівця.

    Джерело: basket.com.ua

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