Став відомий склад кошиків жеребкування Кубка світу з баскетболу



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Кубок світу в Китаї пройде з 31 серпня по 15 вересня

Міжнародна федерація баскетболу (ФІБА) опублікувала склад кошиків для жеребкування Кубка світу-2019.

Склад всіх кошиків виглядає наступним чином:

Кошик 1: Китай, США, Іспанія, Франція;

Кошик 2: Сербія, Аргентина, Литва, Греція;

Кошик 3: Росія, Австралія, Бразилія, Італія;

Кошик 4: Пуерто-Ріко, Туреччина, Домініканська Республіка, Венесуела;

Кошик 5: Німеччина, Чехія, Польща, Іран;

Кошик 6: Канада, Чорногорія, Філіппіни, Корея;

Кошик 7: Нігерія, Сенегал, Нова Зеландія, Ангола;

Кошик 8: Японія, Йорданія, Туніс, Кот-д'Івуар.

Кубок світу в Китаї пройде з 31 серпня по 15 вересня. Жеребкування відбудеться 16 березня в Шеньчжені.

Нагадаємо, збірна України не змогла пробитися на Кубок світу. Після цього 53-річний Євген Мурзін подав у відставку з посади головного тренера команди. Відставку задовольнила президія Федерації баскетболу України.

Наступника Мурзіна представлять до 1 червня. До шорт-листа входять Віталій Черній («Миколаїв»), Денис Журавльов («Дніпро») та Віталій Степановський («Хімік»). Разом з тим, президент ФБУ Михайло Бродський в статусі основної кандидатури розглядає іноземного фахівця.

Джерело: basket.com.ua