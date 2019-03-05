Став відомий склад збірної України на чемпіонат світу з біатлону



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Джима 24 Канал

В Остерсунд полетять 11 спортсменів

Сьогодні настала ясність з остаточною заявкою збірної України на чемпіонат світу, який пройде з 7 по 17 березня в Остерсунді (Швеція), повідомляє офіційний сайт Федерації біатлону України.

Тренери жіночої збірної не вважали за необхідне залучати до складу команди шосту учасницю. Вибирати спортсменів для участі в гонках чемпіонату світу в жіночій збірній будуть з п'яти претендентів, у чоловічій - з шести



До складу чоловічої збірної увійшли Дмитро Підручний, Артем Прима, Сергій Семенов, Артем Тищенко, Руслан Ткаленко та Віталій Труш.

Жіночу команду представлятиме Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Віта Семеренко, Валя Семеренко та Юлія Журавок.



Додамо, за підсумками сьомого етапу Кубка IBU в Отепяя, в заявку чоловічої збірної України на чемпіонат під шостим номером був включений Віталій Труш.

Джерело: biathlon.com.ua