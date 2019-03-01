Йоганнес Бьо відмовився від четвертого місця в Солт-Лейк-Сіті



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Йоганнес Бьо прагне змагатися за правилами чесної гри Biathlonworld

Норвежець припустився помилки, якої могли й не помітити

Норвежцю Йоганнесу Бьо не зарахують 43 очки за четверте місце в гонці переслідування, яка відбулася 16 лютого в Солджер Голлоу (США). Таке спільне рішення ухвалили Міжнародний союз біатлоністів (IBU) та спортсмен. Лідер загального заліку Кубка світу також погодився поділити винагороду в 7 тисяч євро між тими, хто фінішував після нього згідно з таблицею офіційних виплат за досягнення.

Рішення було прийняте за принципами «fair play» (чесної гри) після того, як Бьо повідомив організаторам, що використав лише 4 з 5 набоїв під час останньої стрільби стоячи. Згодом IBU підтвердила цей факт відеоматеріалами. На фініш Бьо приїхав із зайвим патроном у магазині гвинтівки. Але через відсутність спільної позиції в бригаді суддів, про цей випадок не повідомили комітету жюрі до оприлюднення офіційних підсумків гонки і проведення церемонії нагородження.

Міжнародний союз біатлоністів визнає, що таке непорозуміння призвело до бездіяльності суддівського корпусу, коли насправді ситуація потребувала обговорення і негайного розгляду. ІBU перегляне процедуру технічного моніторингу під час змагань, щоб не допустити повторення такої ситуації в майбутньому.

Фелікс Біттерлінґ, спортивний директор ІBU:

- Це був прикрий випадок, але разом з Йоганнесом нам вдалося знайти, на нашу думку, найкраще рішення, що відповідає нормативам IBU. Після непорозуміння, яке сталося в спортивно-технічній групі в Солджер Голлоу, не було можливості змінити офіційні результати. Також це було б несправедливо й стосовно Йоганнеса, якого саме нагороджували, а телевізійна картинка чітко вказувала би на помилку. Ми знаємо Йоганнеса та його ставлення до «fair play», тож були впевнені, що він хотів зберегти прозорість наших змагань. Ми віримо, що ухвалили найкраще рішення завдяки готовності Йоганнеса діяти в інтересах спорту.

Йоганнес Бьо:

- Тема для мене закрита. Я сам негайно звернувся до організаторів на місці й визнав, що порушення правил є моєю провиною. Хочу відзначити, що не отримав би жодного покарання, якби не звернувся сам. Хочу, щоб IBU зробив усе можливе, аби така ситуація більше не повторювалась у майбутньому. Відмовлятися від очок у загальному заліку Кубка світу – це завжди складно. Сподіваюся, що інші спортсмени зможуть знайти мотивацію бути такими ж чесними, як я, в дусі «fair play» і братимуть провину на себе у випадку майбутніх помилок, коли IBU не може покладатися на рішення власних суддів.

Тепер у Йоганнеса Бьо 936 очок у загальному заліку Кубка світу, а не 979. У його найближчих переслідувачів – Алєксандра Логінова з Росії та Сімона Дестьйо з Франції – 645 і 636 очок відповідно.

Джерело: UA:Біатлон