Став відомий склад збірної України з біатлону на юніорський чемпіонат Європи
- Сьогодні, 19:23
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Розсилка
Мар'яна Брикайло
Змагання відбудуться с 31 січня по 4 лютого
Поки головні сили в світовому біатлоні зайняті підготовкою до Олімпійських Ігор, поточний тиждень відданий на відкуп юніорам, які з 31 січня по 4 лютого в словенській Поклюці проведуть свій чемпіонат Європи.
Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.
Українська команда на турнірі буде представлена в такому складі:
Юніори:
Руслан Бригадир
Владислав Кошовець
Олександр Пономаренко
Владислав Романчич
Сергій Телень
Богдан Цимбал
Юніорки:
Мар'яна Брикайло
Валерія Дмитренко
Христина Дмитренко
Любов Кипяченкова
Анна Коваленко
Анна Кривонос