Став відомий склад збірної України з біатлону на юніорський чемпіонат Європи

Змагання відбудуться с 31 січня по 4 лютого

Поки головні сили в світовому біатлоні зайняті підготовкою до Олімпійських Ігор, поточний тиждень відданий на відкуп юніорам, які з 31 січня по 4 лютого в словенській Поклюці проведуть свій чемпіонат Європи. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Українська команда на турнірі буде представлена в такому складі: Юніори: Руслан



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Мар'яна Брикайло

Змагання відбудуться с 31 січня по 4 лютого

Поки головні сили в світовому біатлоні зайняті підготовкою до Олімпійських Ігор, поточний тиждень відданий на відкуп юніорам, які з 31 січня по 4 лютого в словенській Поклюці проведуть свій чемпіонат Європи.

Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

Українська команда на турнірі буде представлена в такому складі:

Юніори:

Руслан Бригадир

Владислав Кошовець

Олександр Пономаренко

Владислав Романчич

Сергій Телень

Богдан Цимбал

Юніорки:

Мар'яна Брикайло

Валерія Дмитренко

Христина Дмитренко

Любов Кипяченкова

Анна Коваленко

Анна Кривонос