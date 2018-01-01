  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Став відомий склад збірної України з біатлону на юніорський чемпіонат Європи

    Змагання відбудуться с 31 січня по 4 лютого
    Поки головні сили в світовому біатлоні зайняті підготовкою до Олімпійських Ігор, поточний тиждень відданий на відкуп юніорам, які з 31 січня по 4 лютого в словенській Поклюці проведуть свій чемпіонат Європи. Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України. Українська команда на турнірі буде представлена в такому складі: Юніори: Руслан
    • Сьогодні, 19:23
    • Розсилка
    Мар'яна Брикайло
    Мар'яна Брикайло

    Змагання відбудуться с 31 січня по 4 лютого

    Поки головні сили в світовому біатлоні зайняті підготовкою до Олімпійських Ігор, поточний тиждень відданий на відкуп юніорам, які з 31 січня по 4 лютого в словенській Поклюці проведуть свій чемпіонат Європи.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації біатлону України.

    Українська команда на турнірі буде представлена в такому складі:

    Юніори:

    Руслан Бригадир
    Владислав Кошовець
    Олександр Пономаренко
    Владислав Романчич
    Сергій Телень
    Богдан Цимбал

    Юніорки:

    Мар'яна Брикайло
    Валерія Дмитренко
    Христина Дмитренко
    Любов Кипяченкова
    Анна Коваленко
    Анна Кривонос

    біатлон чемпіонат Європи Збірна України лижний спорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ