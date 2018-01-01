Став відомий склад жіночої збірної України на мас-старт в Рупольдингу
- Сьогодні, 11:03
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В Рупольдингу відбудеться друга гонка з масовим стартом в нинішньому сезоні
У неділю, 14 січня, в німецькому Рупольдингу двома гонками з масовим стартом завершиться п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У чоловічій гонці збірна України представлена не буде, а ось в жіночій на старт вийдуть відразу чотири наших біатлоністки.
Після невдалої естафетної гонки у виконанні збірної України, в мас-старті дівчата мають прекрасний шанс реабілітуватися і довести, що 11-е місце нашої команди - чиста випадковість.
Право виступити в гонці найсильніших мають чотири наших біатлоністки. Юлія Джима і сестри Семеренко пробились в мас-старт по першій квоті 25-ти кращих в загальному заліку Кубка світу, а Анастасія Меркушина побіжить завдяки успішній індивідуальній гонці, в якій вона фінішувала на 19-й позиції.
Зазначимо, що в Рупольдингу відбудеться друга гонка з масовим стартом в нинішньому сезоні. На третьому етапі в Ансі кращою з українок в мас-старті була Юлія Джима, яка посіла 7-е місце. Сестри Семеренко в тій гонці фінішували у другому десятку.
Кубок світу з біатлону
Рупольдинг, Німеччина
Мас-старт, жінки
Стартовий лист:
6. Юлія Джима
7. Віта Семеренко
12. Валя Семеренко
30. Анастасія Меркушина
Джерело: xsport.ua