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    Став відомий склад жіночої збірної України на мас-старт в Рупольдингу

    В Рупольдингу відбудеться друга гонка з масовим стартом в нинішньому сезоні
    У неділю, 14 січня, в німецькому Рупольдингу двома гонками з масовим стартом завершиться п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У чоловічій гонці збірна України представлена не буде, а ось в жіночій на старт вийдуть відразу чотири наших біатлоністки. Після невдалої естафетної гонки у виконанні збірної України, в мас-старті дівчата мають прекрасний
    • Сьогодні, 11:03
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    Юлія Джима. Фото: Getty Images
    Юлія Джима. Фото: Getty Images

    В Рупольдингу відбудеться друга гонка з масовим стартом в нинішньому сезоні

    У неділю, 14 січня, в німецькому Рупольдингу двома гонками з масовим стартом завершиться п'ятий етап Кубка світу з біатлону. У чоловічій гонці збірна України представлена не буде, а ось в жіночій на старт вийдуть відразу чотири наших біатлоністки.

    Після невдалої естафетної гонки у виконанні збірної України, в мас-старті дівчата мають прекрасний шанс реабілітуватися і довести, що 11-е місце нашої команди - чиста випадковість.

    Право виступити в гонці найсильніших мають чотири наших біатлоністки. Юлія Джима і сестри Семеренко пробились в мас-старт по першій квоті 25-ти кращих в загальному заліку Кубка світу, а Анастасія Меркушина побіжить завдяки успішній індивідуальній гонці, в якій вона фінішувала на 19-й позиції.

    Зазначимо, що в Рупольдингу відбудеться друга гонка з масовим стартом в нинішньому сезоні. На третьому етапі в Ансі кращою з українок в мас-старті була Юлія Джима, яка посіла 7-е місце. Сестри Семеренко в тій гонці фінішували у другому десятку.

    Кубок світу з біатлону

    Рупольдинг, Німеччина

    Мас-старт, жінки

    Стартовий лист:

    6. Юлія Джима
    7. Віта Семеренко
    12. Валя Семеренко
    30. Анастасія Меркушина

    Джерело: xsport.ua

    Німеччина біатлон Кубок світу Збірна України
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