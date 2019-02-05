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    Стівенсону замінили частину щелепи, яку видалили після бою з Гвоздиком

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    Фото з Instagram Адоніса Стівенсона - Стівенсону замінили частину щелепи, яку видалили після бою з Гвоздиком
    Фото з Instagram Адоніса Стівенсона

    Канадець продовжує відновлюватися після важкого нокауту від українського боксера

    Боксер Адоніс Стівенсон продовжує йти на поправку після серйозних травм, отриманих в грудні 2018 року в бою проти Олександра Гвоздика.

    Трохи більше тижня тому канадець почав ходити. Тепер же він переніс нову операцію - йому замінили частину щелепи, яка була видалена під час початкової операції в грудні, повідомляє TVA Sports.

    Зараз Адоніс може чітко висловлювати, чого він хоче, а також самостійно ходити в туалет.

    Медики вже розмірковують про транспортування боксера з Квебека в Монреаль.

    Нагадаємо, Адоніс Стівенсон був введений в штучну кому після бою за звання чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у ваговій категорії до 79,38 кг з українцем Олександром Гвоздиком.

    Варто зазначити, що Олександр Гвоздик неодноразово бажав одужати своєму супернику.

    Джерело: Sportarena.com

    бокс Олександр Гвоздик
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