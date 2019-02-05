Стівенсону замінили частину щелепи, яку видалили після бою з Гвоздиком



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото з Instagram Адоніса Стівенсона

Канадець продовжує відновлюватися після важкого нокауту від українського боксера

Боксер Адоніс Стівенсон продовжує йти на поправку після серйозних травм, отриманих в грудні 2018 року в бою проти Олександра Гвоздика.

Трохи більше тижня тому канадець почав ходити. Тепер же він переніс нову операцію - йому замінили частину щелепи, яка була видалена під час початкової операції в грудні, повідомляє TVA Sports.

Зараз Адоніс може чітко висловлювати, чого він хоче, а також самостійно ходити в туалет.

Медики вже розмірковують про транспортування боксера з Квебека в Монреаль.

Нагадаємо, Адоніс Стівенсон був введений в штучну кому після бою за звання чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у ваговій категорії до 79,38 кг з українцем Олександром Гвоздиком.

Варто зазначити, що Олександр Гвоздик неодноразово бажав одужати своєму супернику.

Джерело: Sportarena.com