Стівенсону замінили частину щелепи, яку видалили після бою з Гвоздиком
-
Розсилка
Канадець продовжує відновлюватися після важкого нокауту від українського боксера
Боксер Адоніс Стівенсон продовжує йти на поправку після серйозних травм, отриманих в грудні 2018 року в бою проти Олександра Гвоздика.
Трохи більше тижня тому канадець почав ходити. Тепер же він переніс нову операцію - йому замінили частину щелепи, яка була видалена під час початкової операції в грудні, повідомляє TVA Sports.
Зараз Адоніс може чітко висловлювати, чого він хоче, а також самостійно ходити в туалет.
Медики вже розмірковують про транспортування боксера з Квебека в Монреаль.
Нагадаємо, Адоніс Стівенсон був введений в штучну кому після бою за звання чемпіона світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у ваговій категорії до 79,38 кг з українцем Олександром Гвоздиком.
Варто зазначити, що Олександр Гвоздик неодноразово бажав одужати своєму супернику.
Джерело: Sportarena.com