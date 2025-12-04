Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Абсолютна дичина». Гераскевич різко відреагував на отримання Лискун громадянства Росії
Лискун стверджує, що в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією

Гераскевич: Я ніколи не можу зрозуміти, як в такий час можна взяти громадянство країни, яка вбивала твоїх колег

Лідер українського скелетону та член комісії атлетів НОК України Владислав Гераскевич ексклюзивно для «Главкома» прокоментував скандальний вчинок cтрибунки у воду Софії Лискун, яка отримала російське громадянство.

«Мене дуже здивував вчинок Софії Лискун. Я слідкував за нею в соціальних мережах. Хоча вона там і записувала більшість своїх відео російською мовою... Все ж таки у її діях не було помітно чогось антиукраїнського. Я ніколи не міг подумати, що вона змінить громадянство, ще й на російське. Я бачив, що вона співпрацювала з українськими брендами. Вона репостила мої дописи про Бубку. Для мене це абсолютна дивина. Ще у травні вона брала участь у змаганнях під українським прапором. Вона давала адекватні інтерв'ю, де говорила про зомбування російських спортсменів. Згадувала про зомбування її бабусі, яка перебувала на окупованій території. Все це вказувало на те, що у неї була адекватна позиція. Шкода, що ми маємо такий кейс. Шкода, що вона так вчинила. Хоча, можливо, і краще, що так люди йдуть. Для мене це якась абсолютна дичина і нонсенс. Я ніколи не можу зрозуміти, як в такий час можна взяти громадянство країни, яка вбивала твоїх колег та бомбила твій басейн», – розповів Гераскевич.

Як повідомлялося, чемпіонка Європи зі стрибків у воду 23-річна Софія Лискун розповіла російським пропагандистам, що отримала російське громадянство. Лискун, яка народилася у Луганську, стверджує, що ніколи не задумувалася про те, за яку державу змагається, а в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією. Також вона заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра.

У цьому році Лискун стала чемпіонкою Європи у змішаній команді. Також у своєму активі Лискун має золоті нагороди континентальних першостей 2018 та 2024 років.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

