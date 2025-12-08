Головна Спорт Новини
Чемпіонка-зрадниця Лискун опублікувала фото з Москви

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Лискун стверджувала, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра

Лискун вже встигла відвідати столицю країни-агресора

Чемпіонка Європи зі стрибків у воду 23-річна Софія Лискун, яка отримала російське громадянство, опублікувала фото зі столиці країни-агресора – Москви. Про це повідомляє «Главком».

Лискун в Instagram розмістила кілька фото свого перебування у Москві. Зокрема, на фото за спиною спортсменки-зрадниці можна помітити Кремль. Світлини Лискун доповнила двома смайликами.

 

23-річна уродженка Луганська завоювала 12 міжнародних медалей, зокрема 11 на чемпіонатах Європи та одну на чемпіонаті світу, а свій останній титул чемпіонки Європи здобула цього року в змішаних командних змаганнях.

Як повідомлялося, чемпіонка Європи зі стрибків у воду Лискун розповіла російським пропагандистам, що отримала російське громадянство. Лискун, яка народилася у Луганську, стверджує, що ніколи не задумувалася про те, за яку державу змагається, а в Україні вона зіштовхувалася з дискримінацією. Також вона заявила, що у неї останнім часом «були нюанси» і вона змушена була звертатися до психіатра.

У цьому році Лискун стала чемпіонкою Європи у змішаній команді. Також у своєму активі Лискун має золоті нагороди континентальних першостей 2018 та 2024 років.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Олімпіада-2026 пройде з 6 по 22 лютого в Італії.

