Середа здобув срібло чемпіонату світу зі стрибків у воду

В останній шостій спробі Середа (ліворуч) виконав стрибок на 91.80 балів, що дозволило йому здобути срібло

Олексій Середа здобув третє у кар'єрі срібло чемпіонатів світу зі стрибків у воду

Український стрибун у воду Олексій Середа посів друге місце у фіналі одиночних змагань з 10-метрової вишки. Про це повідомляє «Главком».

Cереда вийшов на друге місце після четвертого стрибка. Після п'ятого стрибка Олексій зберіг свою другу сходинку.

В останній шостій спробі Середа виконав стрибок на 91.80 балів, що дозволило йому здобути срібло.

Чемпіонат світу зі стрибків у воду. Стрибки з вишки 10 м (чоловіки)

Кассель Руссо (Австралія) – 534.80 Олексій Середа (Україна) – 515.20 Рандал Вальдез (Мексика) – 511.95

Олексій Середа здобув третє у кар'єрі срібло чемпіонатів світу зі стрибків у воду. Також в активі українця дві бронзи чемпіонату світу 2024 року.

Нагадаємо, росіянка Євгенія Чикунова, яка відома своєю підтримкою війни проти України, прокоментувала свій результат на чемпіонаті світу з водних видів спорту на дистанції 100 м брасом.

«Час 1:06.04 – це крінж, скажімо так. Торік я плавала 1,05 із чимось. Плити 1,06 для мене сумно, я брехати не буду. Але все буває, не хочеться одразу до себе ставитись критично. Зараз треба видихнути, подивитись, що можна виправити. Мені поки що незрозуміла причина, чому «сотка» цього року не так добре йде», – заявила Чикунова.

До слова, російський плавець Олег Костін розкритикував свій виступ на 50-метрівці батерфляєм на чемпіонаті світу з водних видів спорту у Сінгапурі. Росіянин не зміг вийти до півфіналу, посівши 19-те місце з результатом 23,34 секунди.