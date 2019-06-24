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    Студентська збірна України перемогла команду Німеччини

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    Cтудентська збірна України - Студентська збірна України перемогла команду Німеччини
    Cтудентська збірна України
    ФБУ

    Українські баскетболісти готуються до Універсіади

    Німеччина – Україна – 66:71 (17:18, 20:20, 8:13, 21:20)

    Україна: Марченко (16), Петров (11), Мироненко (11), Зотов (9), Горобченко (8), Ткаченко (6), Павлов (5), Прокопенко (5), Кондраков, Ковальов.

    Студентська збірна України перемогла на виїзді команду Німеччини в повторному контрольному поєдинку в ході підготовки до Універсіади - 71:66.

    За рівної в основному боротьби вирішальною в матчі стала перевага українців у третій чверті. Також наші хлопці перевершили суперника в реалізації триочкових: 11/24 проти 7/26 у німців.

    Найрезультативнішим у нашій команді став Кирило Марченко – 16 очок.

    Напередодні в першому поєдинку українці поступилися 52:78.

    На Універсіаді, яка відбуватиметься в Неаполі з 3 по 14 липня, збірна України зіграє в одній групі з США, Китаєм та Фінляндією.

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