Студентська збірна України перемогла команду Німеччини
Українські баскетболісти готуються до Універсіади
Німеччина – Україна – 66:71 (17:18, 20:20, 8:13, 21:20)
Україна: Марченко (16), Петров (11), Мироненко (11), Зотов (9), Горобченко (8), Ткаченко (6), Павлов (5), Прокопенко (5), Кондраков, Ковальов.
Студентська збірна України перемогла на виїзді команду Німеччини в повторному контрольному поєдинку в ході підготовки до Універсіади - 71:66.
За рівної в основному боротьби вирішальною в матчі стала перевага українців у третій чверті. Також наші хлопці перевершили суперника в реалізації триочкових: 11/24 проти 7/26 у німців.
Найрезультативнішим у нашій команді став Кирило Марченко – 16 очок.
Напередодні в першому поєдинку українці поступилися 52:78.
На Універсіаді, яка відбуватиметься в Неаполі з 3 по 14 липня, збірна України зіграє в одній групі з США, Китаєм та Фінляндією.