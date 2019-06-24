Студентська збірна України перемогла команду Німеччини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Cтудентська збірна України ФБУ

Українські баскетболісти готуються до Універсіади

Німеччина – Україна – 66:71 (17:18, 20:20, 8:13, 21:20)

Україна: Марченко (16), Петров (11), Мироненко (11), Зотов (9), Горобченко (8), Ткаченко (6), Павлов (5), Прокопенко (5), Кондраков, Ковальов.

Студентська збірна України перемогла на виїзді команду Німеччини в повторному контрольному поєдинку в ході підготовки до Універсіади - 71:66.

За рівної в основному боротьби вирішальною в матчі стала перевага українців у третій чверті. Також наші хлопці перевершили суперника в реалізації триочкових: 11/24 проти 7/26 у німців.

Найрезультативнішим у нашій команді став Кирило Марченко – 16 очок.

Напередодні в першому поєдинку українці поступилися 52:78.

На Універсіаді, яка відбуватиметься в Неаполі з 3 по 14 липня, збірна України зіграє в одній групі з США, Китаєм та Фінляндією.