Студентський чемпіонат світу з футзалу: збірні України знову синхронно перемогли



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Фото: ФФУ

Підопічні Олександра Косенка та Олега Шайтанова здобули чергові звитяги на світовій першості з футзалу серед студентів у Казахстані

У понеділок, 20-го серпня, у місті Алмати відбулися поєдинки другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу серед студентських збірних.

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Після перемоги над Німеччиною (6:1) чоловіча студентська команда обіграла Таїланд, забивши у ворота суперників три м’ячі.

Синьо-жовті фактично гарантували собі вихід із групи, однак важливості матчу з Хорватією це не зменшує.

Чоловіки. Група С

Україна — Таїланд 3:1 (1:0)

Голи збірної України: автогол (18), Малишко (27), Микитюк (36)

Підопічні Олега Шайтанова слідом за перемогою над Польщею (8:2) у непростому поєдинку здолали збірну Канади.

Переможний м’яч на свій рахунок у другому таймі записала Юлія Шевченко.

21-го серпня у жіночої команди буде день перепочинку.

Жінки. Група А

Канада — Україна 2:3 (1:2)

Голи збірної України: Дубицька, Дичко, Шевченко