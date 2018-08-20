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    Студентський чемпіонат світу з футзалу: збірні України знову синхронно перемогли

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    Фото: ФФУ - Студентський чемпіонат світу з футзалу: збірні України знову синхронно перемогли
    Фото: ФФУ

    Підопічні Олександра Косенка та Олега Шайтанова здобули чергові звитяги на світовій першості з футзалу серед студентів у Казахстані

    У понеділок, 20-го серпня, у місті Алмати відбулися поєдинки другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу серед студентських збірних.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Після перемоги над Німеччиною (6:1) чоловіча студентська команда обіграла Таїланд, забивши у ворота суперників три м’ячі.

    Синьо-жовті фактично гарантували собі вихід із групи, однак важливості матчу з Хорватією це не зменшує.

    Чоловіки. Група С

    Україна — Таїланд 3:1 (1:0)

    Голи збірної України: автогол (18), Малишко (27), Микитюк (36)

    Підопічні Олега Шайтанова слідом за перемогою над Польщею (8:2) у непростому поєдинку здолали збірну Канади.

    Переможний м’яч на свій рахунок у другому таймі записала Юлія Шевченко.

    21-го серпня у жіночої команди буде день перепочинку.

    Жінки. Група А

    Канада — Україна 2:3 (1:2)

    Голи збірної України: Дубицька, Дичко, Шевченко

    чемпіонат світу Збірна України футзал
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