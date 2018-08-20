Студентський чемпіонат світу з футзалу: збірні України знову синхронно перемогли
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Підопічні Олександра Косенка та Олега Шайтанова здобули чергові звитяги на світовій першості з футзалу серед студентів у Казахстані
У понеділок, 20-го серпня, у місті Алмати відбулися поєдинки другого туру групового етапу чемпіонату світу з футболу серед студентських збірних.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Після перемоги над Німеччиною (6:1) чоловіча студентська команда обіграла Таїланд, забивши у ворота суперників три м’ячі.
Синьо-жовті фактично гарантували собі вихід із групи, однак важливості матчу з Хорватією це не зменшує.
Чоловіки. Група С
Україна — Таїланд 3:1 (1:0)
Голи збірної України: автогол (18), Малишко (27), Микитюк (36)
Підопічні Олега Шайтанова слідом за перемогою над Польщею (8:2) у непростому поєдинку здолали збірну Канади.
Переможний м’яч на свій рахунок у другому таймі записала Юлія Шевченко.
21-го серпня у жіночої команди буде день перепочинку.
Жінки. Група А
Канада — Україна 2:3 (1:2)
Голи збірної України: Дубицька, Дичко, Шевченко