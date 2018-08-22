Студентський чемпіонат світу з футзалу. Жіноча збірна України перемогла утретє поспіль
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Фото: ФФУ
У третьому турі українки обіграли росіянок
У черговій грі на чемпіонаті світу з футзалу серед студентів українки мінімально перемогли росіянок.
Синьо-жовті пропустили першими, однак ще до перерви Юлія Дударчук оформила дубль.
У результаті жіноча студентська збірна України здобула третю перемогу у групі, інформує прес-служба Федерації футболу України.
Жінки. Група А
Росія — Україна 1:2 (1:2)
Голи збірної України: Дударчук (2)
Нагадаємо, що чоловіча студентська команда посіла перше місце у групі і у четвер 23 серпня, проведе чвертьфінальний поєдинок проти Польщі.
Початок — о 15.00.