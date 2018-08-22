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    Студентський чемпіонат світу з футзалу. Жіноча збірна України перемогла утретє поспіль

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    Фото: ФФУ - Студентський чемпіонат світу з футзалу. Жіноча збірна України перемогла утретє поспіль
    Фото: ФФУ

    У третьому турі українки обіграли росіянок

    У черговій грі на чемпіонаті світу з футзалу серед студентів українки мінімально перемогли росіянок.

    Синьо-жовті пропустили першими, однак ще до перерви Юлія Дударчук оформила дубль.

    У результаті жіноча студентська збірна України здобула третю перемогу у групі, інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Жінки. Група А

    Росія — Україна 1:2 (1:2)

    Голи збірної України: Дударчук (2)

    Нагадаємо, що чоловіча студентська команда посіла перше місце у групі і у четвер 23 серпня, проведе чвертьфінальний поєдинок проти Польщі.

    Початок — о 15.00.

    чемпіонат світу Збірна України футзал
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