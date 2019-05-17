У Запоріжжі ліквідували ФФУ



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Керівний футбольний орган України отримав нову назву

У Запоріжжі на XXII конгресі Федерації футболу України вирішено змінити назву організації. Відтепер керівний орган вітчизняного футболу називається Українська асоціація футболу.

«Тепер абревіатура назви англійською має вигляд UAF. Це два добре відомі в світі символи: UA – Україна та F – футбол», - прокоментував рішення керманич тепер уже УАФ Андрій Павелко.



Федерацію футболу України було створено 1991 року. З того часу ФФУ очолювали Віктор Банников, Валерій Пустовойтенко, Григорій Суркіс, Анатолій Коньков та Андрій Павелко.