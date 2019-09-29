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    Судді ледь не позбавили бійця перемоги

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    Брендон Девіс - Гіга Чикадзе - Судді ледь не позбавили бійця перемоги
    Брендон Девіс - Гіга Чикадзе
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    Судді помилилися в підрахунку балів на бійцівському турнірі

    Судді ледь не позбавили перемоги грузинського бійця Гігу Чикадзе в поєдинку проти американця Брендона Девіса на турнірі UFC Fight Night 160.

    Після досить рівного бою судді оголосили про його нічийний підсумок, інформує репортер ММА Джон Морган.

    Однак після перевірки протоколу виявилося, що один з суддів помилився в підрахунках. Він записав обом бійцям по 29 балів, хоча насправді 29 мав отримати грузин, а американець – 28.

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    Після перевірки Чикадзе присудили перемогу. Для грузинського бійця поєдинок був дебютним.

    prot

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