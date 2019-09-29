Український центровий в НБА Лень травмувався перед тренувальним табором
Олексій Лень
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Баскетболіст збірної України може пропустити початок підготовки до нового сезону
Центровий збірної України та клубу НБА «Атланта Гокс» Олексій Лень ризикує пропустити початок тренувального табору команди напередодні нового сезону.
У нашого баскетболіста одразу два пошкодження. До проблем з лівим гомілкостопом додалася травма поперека.
За інформацією з клубу, найближчими днями медики уважно стежитимуть за українським легіонером.
Нагадаємо, Олексій Лень має готуватися до другого сезону в складі «Атланти».