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    Український центровий в НБА Лень травмувався перед тренувальним табором

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    Олексій Лень - Український центровий в НБА Лень травмувався перед тренувальним табором
    Олексій Лень
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    Баскетболіст збірної України може пропустити початок підготовки до нового сезону

    Центровий збірної України та клубу НБА «Атланта Гокс» Олексій Лень ризикує пропустити початок тренувального табору команди напередодні нового сезону.

    У нашого баскетболіста одразу два пошкодження. До проблем з лівим гомілкостопом додалася травма поперека.

    За інформацією з клубу, найближчими днями медики уважно стежитимуть за українським легіонером.

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    Нагадаємо, Олексій Лень має готуватися до другого сезону в складі «Атланти».

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