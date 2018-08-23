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    Суми приймуть матч Україна - Чорногорія у відборі до ЧЄ-2020 з гандболу

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    Фото Олега Дем&rsquo;яненка - Суми приймуть матч Україна - Чорногорія у відборі до ЧЄ-2020 з гандболу
    Фото Олега Дем’яненка

    Поєдинок відбудеться наприкінці жовтня

    28 жовтня на майданчику Сумського легкоатлетичного манежу відбудеться поєдинок відбору на гандбольний чемпіонат Європи Україна – Чорногорія.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Початок гри – о 18:30.

    «Суми – місто, яке завжди забезпечує збірні України гідними умовами для тренування та ігор, а сумські вболівальники завжди відчайдушно підтримують національні команди», - йдеться у повідомленні прес-служби ФГУ.

    «Зважаючи на це, саме Суми були обрані місцем проведення першого домашнього матчу чоловічої збірної України у відборі до чемпіонату Європи-2020», - додається.

    Збірна України потрапила восьмої відбірної групи разом з Данією, Чорногорією та Фарерськими островами.

    Дві найкращі команди вийдуть на чемпіонат Європи-2020.

    У 2018-му українці проведуть два матчі відбірного турніру: 24 жовтня в Архусі проти Данії та 28 жовтня у Сумах проти Чорногорії.

    Суми чемпіонат Європи Збірна України Гандбол
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