Суми приймуть матч Україна - Чорногорія у відборі до ЧЄ-2020 з гандболу



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Фото Олега Дем’яненка

Поєдинок відбудеться наприкінці жовтня

28 жовтня на майданчику Сумського легкоатлетичного манежу відбудеться поєдинок відбору на гандбольний чемпіонат Європи Україна – Чорногорія.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації гандболу України.

Початок гри – о 18:30.

«Суми – місто, яке завжди забезпечує збірні України гідними умовами для тренування та ігор, а сумські вболівальники завжди відчайдушно підтримують національні команди», - йдеться у повідомленні прес-служби ФГУ.

«Зважаючи на це, саме Суми були обрані місцем проведення першого домашнього матчу чоловічої збірної України у відборі до чемпіонату Європи-2020», - додається.

Збірна України потрапила восьмої відбірної групи разом з Данією, Чорногорією та Фарерськими островами.

Дві найкращі команди вийдуть на чемпіонат Європи-2020.

У 2018-му українці проведуть два матчі відбірного турніру: 24 жовтня в Архусі проти Данії та 28 жовтня у Сумах проти Чорногорії.