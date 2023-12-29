«Сумую за колишнім Міхаелем»: брат Шумахера розповів, як почувається автогонщик

Сьогодні виповнилось 10 років з дня трагедії у Альпах, коли легендарний німецький гонщик під час катання на лижах отримав травму голови

29 грудня виповнилось десять років із трагічного інциденту в Альпах, у якому легендарний німецький гонщик Міхаель Шумахер під час катання на лижах отримав тяжку травму голови. З того часу родина спортсмена веде закритий спосіб життя та практично не ділиться подробицями про стан його здоров'я. Колишній пілот Формули-1 Ральф Шумахер вперше за довгий час поділився подробицями про стан здоров'я свого брата Міхаеля Шумахера, пише Bild.

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«Я сумую за колишнім Міхаелем. Іноді життя буває несправедливим. Міхаелю дуже щастило все життя, але згодом стався цей трагічний випадок. Слава Богу, ми змогли багато зробити завдяки можливостям, які дає сучасна медицина, але досі все не так, як було раніше. Він був для мене не лише братом. Коли ми були дітьми, він був моїм наставником, навчив мене всьому, що я знаю про картинг. Між нами різниця у сім років, але він завжди був поряд зі мною. Ми разом брали участь у перегонах, відпрацьовували маневри обгону та все, що має значення в автоспорті. Він передавав мені свої знання. Я мав честь вчитися у кращого», – сказав Ральф Шумахер.

«Трагедія з братом стала для мене випробуванням, але, звичайно, це було ще більшим випробуванням для його дітей. Іноді доля буває несправедливою. Той день приніс багато горя. Це змінило нашу родину», – додав він.

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Раніше родина Шумахера подала до суду на німецький журнал Die Aktuelle, який опублікував «інтерв'ю» гонщика, що впав у кому 2013 році після падіння на гірськолижній трасі, з гучним заголовком «Міхаель Шумахер. Перше інтерв'ю».

Безпринципне видання згенерувало відповіді за допомогою штучного інтелекту. «Моє життя повністю змінилося після. Це був жахливий час для моєї дружини, моїх дітей та всієї родини». «Я був так сильно травмований, що протягом кількох місяців лежав у штучній комі, бо інакше моє тіло не могло б впоратися з усім цим» – це фрагменти бесіди, якої насправді не було.

Родина легендарного автогонщика планує подавати до суду на журналістів. Нагадаємо, один із найкращих гонщиків «Формули-1» в грудні 2013 року вдарився головою об скелю під час катання на лижах у французьких Альпах. Довгий час лікарі боролися за його життя, лікування триває досі. Нині 54-річний Міхаель живе у сімейному будинку у швейцарському містечку Вуффленс-ле-Шато, неподалік Женевського озера. Поруч із ним 54-річна дружина Корріна, спортсмена регулярно відвідують дочка Джинна-Марія та син Мік.