Був завжди спокійний: сусіди розповіли про депутата, який скоїв теракт у сільраді на Закарпатті

Сергій Батрин жив на дві країни – бо його дружина, діти та онуки вже багато років тому переїхали до Чехії

У селі Керецьки під час сесії сільради депутат зі «Слуги народу» Сергій Батрин підірвав гранати. За останніми даними, загинула людина. Депутат, що спричинив вибух, попри серйозні ушкодження, вже на другу добу після скоєного прийшов до тями. Тим часом люди, які знали чоловіка, його вчинком дуже здивовані та не розуміють, як він наважився на теракт. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У самій сільраді ще у день теракту розповідали: у чоловіка були напружені стосунки з очільником територіальної громади. Він мав претензії до розподілу коштів, до того ж сам колись висувався на посаду голови громади.

У селі Кушниця, де живе чоловік, сусіди і досі не можуть повірити, що він – той самий підривник. Кажуть, Сергій Батрин був завжди спокійний та привітний.

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«По-сусідський вів себе, нормально. Завжди був привітний, інтелігентний», – сказала одна із сусідок.

«Ми разом виросли. Нормальний чоловік був і є. Майданчик зробив для дітей, кладовище впорядкував у селі. Ми за нього поганого не скажемо. Він боровся за село», – додав ще один сусід.

Сусіди також кажуть, що наразі у будинку проживає тільки його 80-річна хвора мати, якою опікується доглядальниця. Сам чоловік жив на дві країни – бо його дружина, діти та онуки вже багато років тому переїхали до Чехії.

«Вони виїхали давно, років 15. Він там з ними був. Їздив туди-сюди. А останні два роки перебував удома», – сказала сусідка.

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Мати чоловіка досі ні про що не здогадується. Доглядальниця про теракт їй нічого не розповідає. Каже, жінка просто не витримає.

«Вона б одразу спочила. Вона й не питає.. .Я думаю, якщо запитає – скажу, що він у Чехії», – зазначила доглядальниця.

За матір'ю Сергія жінка доглядає вже понад 5 років. Каже, жодного разу не бачила чоловіка агресивним:

«Я не можу про нього нічого поганого сказати. Як так вийшло? Його довели, чи чому так сталося? Це мають розібратися. Не може бути, щоб без причини людина таке зробила».

Нагадаємо, увечері у суботу, 16 грудня, в лікарні Сваляви помер один із поранених після підриву трьох гранат в Керецьківській сільраді.

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Як відомо, 15 грудня, на Закарпатті в будівлі Керецьківської сільської ради депутат підірвав гранати. У поліції повідомили, що внаслідок події постраждали 26 осіб, шестеро з яких перебувають у важкому стані. Медики проводили реанімаційні заходи щодо підривника.

Слідчі кваліфікували подію як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Окрім того, Служба безпеки України вносить відомості та розслідуватиме подію як терористичний акт. Батрину загрожує до десяти років ув'язнення.

Зауважимо, депутат-підривник лишив передсмертну записку. Він зізнався, що готував теракт.

До слова, депутат Ужгородської міськради Віталій Глагола назвав імовірний мотив Сергія Батрина.

Підривника затримали, він опритомнів і наразі перебуває у лікарні під наглядом медиків і правоохоронців. Згодом йому оберуть запобіжний захід.