В окупованому Луганську під час пожежі загинув ексголкіпер «Зорі»

Артем Худолєєв
Василь Занін був чемпіоном Другої ліги СРСР 1986 року

У складі «Зорі» Василь Занін виступав з 1985 по 1986 рік

24 березня 2026 року під час пожежі у власному будинку в окупованому Луганську загинув колишній воротар «Зорі» Василь Занін. Про це повідомляє «Главком».

Василь Занін народився 10 березня 1962 року в Луганську. Був вихованцем луганської «Зорі». У складі команди виступав з 1985 по 1986 рік. Зіграв 53 матчі, пропустив 45 м'ячів

Занін був чемпіоном УРСР та Другої ліги СРСР 1986 року.

Також виступав у командах: «Стаханівець» (Стаханов, 1980 рік), «Торпедо» (Таганрог, 1981-1984, 1987-1988 роки), «Шахтар» (Лутугино, 1989 рік), «Шахтар» (Шахти, 1990 рік), «Вагонобудівник» (Стаханов, 1992-1993 роки), «Шахтар» (Луганськ, 1992-1993 роки).

Нагадаємо, колумбійський велосипедист Крістіан Каміло Муньос передчасно пішов із життя у віці 30 років

Смерть Муньоса стала наслідком фатального збігу обставин, що розпочалися з падіння під час змагань у Франції та призвели до незворотних медичних ускладнень. Інцидент стався 18 квітня 2026 року, на велогонці «Тур Юра».

Під час падіння спортсмен отримав травму коліна, яка спочатку не здавалася загрозою для життя. Однак протягом наступних днів стан Муньоса почав стрімко погіршуватися, через що він був змушений звернутися до лікарів у іспанському місті Вальядолід. Медики діагностували агресивну бактеріальну інфекцію в пошкодженому суглобі.

Незважаючи на термінову операцію та зусилля лікарів у відділенні інтенсивної терапії, врятувати атлета не вдалося.

Збірна України вирвала перемогу над Францією на Чемпіонаті світу з хокею
Калініна виграла кваліфікацію на тенісному турнірі в Римі
Ветеран війни з Росією став головним тренером аутсайдера Прем'єр-ліги
В окупованому Луганську під час пожежі загинув ексголкіпер «Зорі»
Гранд чемпіонату Італії викупить нападника «Манчестер Юнайтед» – інсайдер
Снігур драматично програла і не зуміла відібратися в основну сітку турніру в Римі
