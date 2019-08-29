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    «Шахтар» отримав суперників за груповим турніром Ліги чемпіонів

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    Чинним переможцем Ліги чемпіонів є англійський&nbsp;&laquo;Ліверпуль&raquo; - «Шахтар» отримав суперників за груповим турніром Ліги чемпіонів
    Чинним переможцем Ліги чемпіонів є англійський «Ліверпуль»
    UEFA.com

    Жереб виявився до «гірників» доволі милосердним

    Сьогодні, 29 серпня у Монако  відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів-2019/2020.

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    Донецький «Шахтар», який потрапив у другий кошик посіву, потрапив у групу С. Його суперниками стали чемпіони Англії та Хорватії - «Манчестер Сіті», заґребське «Динамо», а також італійською «Аталантою».

    Група А

    «Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція)
    «Реал» (Мадрид, Іспанія)
    «Брюґґе» (Бельгія)
    «Ґалатасарай» (Стамбул, Туреччина)

    Група В

    «Баварія» (Мюнхен, Німеччина)
    «Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія)
    «Олімпіакос» (Пірей, Греція)
    «Црвена Звезда» (Белград, Сербія)

    Група С

    «Манчестер Сіті» (Англія)
    «Шахтар» (Донецьк, Україна)
    «Динамо» (Заґреб, Хорватія)
    «Аталанта» (Берґамо, Італія)

    Група D

    «Ювентус» (Турин, Італія)
    «Атлетіко» (Мадрид, Іспанія)
    «Байєр» (Леверкузен, Німеччина)
    «Локомотив» (Москва, РФ)

    Група Е

    «Ліверпуль» (Англія)
    «Наполі» (Італія)
    «Зальцбурґ» (Австрія)
    «Ґенк» (Бельгія)

    Група F

    «Барселона» (Іспанія)
    «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)
    «Інтернаціонале» (Мілан, Італія)
    «Славія» (Прага, Чехія)

    Група І

    «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ)
    «Бенфіка» (Лісабон, Португалія)
    «Олімпік» (Ліон, Франція)
    «Ляйпціґ» (Німеччина)

    Група Н

    «Челсі» (Лондон, Англія)
    «Аякс» (Амстердам, Нідерланди)
    «Валенсія» (Іспанія)
    «Лілль» (Франція)

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