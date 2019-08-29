«Шахтар» отримав суперників за груповим турніром Ліги чемпіонів
Жереб виявився до «гірників» доволі милосердним
Сьогодні, 29 серпня у Монако відбулося жеребкування групового раунду Ліги чемпіонів-2019/2020.
Донецький «Шахтар», який потрапив у другий кошик посіву, потрапив у групу С. Його суперниками стали чемпіони Англії та Хорватії - «Манчестер Сіті», заґребське «Динамо», а також італійською «Аталантою».
Група А
«Парі Сен-Жермен» (Париж, Франція)
«Реал» (Мадрид, Іспанія)
«Брюґґе» (Бельгія)
«Ґалатасарай» (Стамбул, Туреччина)
Група В
«Баварія» (Мюнхен, Німеччина)
«Тоттнем Готспур» (Лондон, Англія)
«Олімпіакос» (Пірей, Греція)
«Црвена Звезда» (Белград, Сербія)
Група С
«Манчестер Сіті» (Англія)
«Шахтар» (Донецьк, Україна)
«Динамо» (Заґреб, Хорватія)
«Аталанта» (Берґамо, Італія)
Група D
«Ювентус» (Турин, Італія)
«Атлетіко» (Мадрид, Іспанія)
«Байєр» (Леверкузен, Німеччина)
«Локомотив» (Москва, РФ)
Група Е
«Ліверпуль» (Англія)
«Наполі» (Італія)
«Зальцбурґ» (Австрія)
«Ґенк» (Бельгія)
Група F
«Барселона» (Іспанія)
«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина)
«Інтернаціонале» (Мілан, Італія)
«Славія» (Прага, Чехія)
Група І
«Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ)
«Бенфіка» (Лісабон, Португалія)
«Олімпік» (Ліон, Франція)
«Ляйпціґ» (Німеччина)
Група Н
«Челсі» (Лондон, Англія)
«Аякс» (Амстердам, Нідерланди)
«Валенсія» (Іспанія)
«Лілль» (Франція)