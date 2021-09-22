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    Російський тренер Хохлов через прізвище подав позов проти Facebook

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    Дмитро Хохлов вирішив судитися з&nbsp;Facebook - Російський тренер Хохлов через прізвище подав позов проти Facebook
    Дмитро Хохлов вирішив судитися з Facebook
    Фото з відкритих джерел

    Американська компанія блокує образливі слова на адресу українців

    Тренер волгоградського «Ротора» Дмитро Хохлов подав до суду на американську корпорацію Facebook. Його прізвище компанія розпізнає як образливу назву українців і він не може використовувати соцмережі Instagram і Facebook.

    «Проблема в тому, що моє прізвище блокують. Тому я, мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram. Мені багато людей подзвонили і сказали, що за будь-якої згадки блокується прізвище. А вони потрапляють в бан на тиждень. Вперше ми це помітили навесні», – наводить слова Хохлова «Октагон».

    Хохлов хоче, щоб його прізвище не розпізнавалося в соцмережах як образа українців. І вимагає від Facebook компенсацію моральної шкоди.

    Зазначимо, що прізвище Хохлова раніше активно використовували російські ЗМІ. Наприклад перед грою Росія – Україна 1999 року, коли Шевченко забив гол у Москві на останніх хвилинах (1:1), «Советский спорт» вийшов з передовицею: «Бей, Хохлов, спасай Россию!»

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ
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    Російський тренер Хохлов через прізвище подав позов проти Facebook