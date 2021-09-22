Російський тренер Хохлов через прізвище подав позов проти Facebook

Американська компанія блокує образливі слова на адресу українців

Тренер волгоградського «Ротора» Дмитро Хохлов подав до суду на американську корпорацію Facebook. Його прізвище компанія розпізнає як образливу назву українців і він не може використовувати соцмережі Instagram і Facebook.

«Проблема в тому, що моє прізвище блокують. Тому я, мої друзі і знайомі не можемо нормально використовувати Facebook і Instagram. Мені багато людей подзвонили і сказали, що за будь-якої згадки блокується прізвище. А вони потрапляють в бан на тиждень. Вперше ми це помітили навесні», – наводить слова Хохлова «Октагон».

Хохлов хоче, щоб його прізвище не розпізнавалося в соцмережах як образа українців. І вимагає від Facebook компенсацію моральної шкоди.

Зазначимо, що прізвище Хохлова раніше активно використовували російські ЗМІ. Наприклад перед грою Росія – Україна 1999 року, коли Шевченко забив гол у Москві на останніх хвилинах (1:1), «Советский спорт» вийшов з передовицею: «Бей, Хохлов, спасай Россию!»