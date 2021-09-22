Клуб НХЛ залучив до тренувань українського хокеїста

18-річний захисник Артур Чолач проведе з «Вегасом» останній збір перед стартом регулярного чемпіонату

Хокеїст Артур Чолач, який минулого сезону захищав кольори столичного «Сокола», має шанс закріпитися в основній команді клубу Національної хокейної ліги «Вегас». 18-річний захисник провів за американську команду три матчі в таборі розвитку і його забрали в основну команду на передсезонний збір. Під час нього «Голден Найтс» проводитимуть контрольні матчі аж до 9 жовтня. А 12-го візьме старт регулярний чемпіонат.

Чолача обрали на драфті НХЛ під 190-м номером. У «Вегасі» він отримав светр з номером 56.

Зазначимо, що останній раз українського хокеїста вибирали ще 2007 року. Це був воротар Сергій Гайдученко.

Потрапляння до тренувального табору основної команди не означає, що хокеїст обов’язково стане гравцем основного складу. Проте якщо Артуру вдасться себе проявити, то це стане високим трампліном для потрапляння до числа зірок НХЛ у майбутньому.