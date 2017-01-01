Суперліга з баскетболу. «Дніпро» розібрався з «Миколаєвом», а «Запоріжжя» - з «Політехніком»

У п'ятницю, 8 грудня, відбулося два матчі баскетбольної Суперліги серед чоловіків

«Політехнік» - «Запоріжжя-ZOG» - 76:84 (26:27, 16:18, 9:23, 25:16) Матч розпочався з ривка гостей, які оформили лідерство 11:5 і відправили господарів на тайм-аут. Завдяки швидкому баскетболу запорожці за стартові п’ять хвилин набрали 17 очок, однак господарі за рахунок індивідуальних дій другу половину чверті провели



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Фото ФБУ

У п'ятницю, 8 грудня, відбулося два матчі баскетбольної Суперліги серед чоловіків

«Політехнік» - «Запоріжжя-ZOG» - 76:84 (26:27, 16:18, 9:23, 25:16)

Матч розпочався з ривка гостей, які оформили лідерство 11:5 і відправили господарів на тайм-аут. Завдяки швидкому баскетболу запорожці за стартові п’ять хвилин набрали 17 очок, однак господарі за рахунок індивідуальних дій другу половину чверті провели вдаліше і зуміли нівелювати відставання.

У другій чверті харків’яни двічі виходили вперед, однак останнє слово залишилося за гостями, які виграли половину «+3».

Третя чверть залишилася за «Запоріжжям», гравці якого понвістю переграли опонентів. Гості за 10 хвилин пропустили лише 9 очок, набравши при цьому 23.

У заключній чверті команда Тимура Арабаджи включила пресинг, який приніс свої плоди. Запорожці перестали забивати, а харків'яни, навпаки додали у нападі та почали «поїдати» очковий дефіцит.

Однак на те, щоб довести камбек до кінця «Політехніку» банально не вистачило часу. «Запоріжжя» оформило першу виїзну перемогу у сезоні, взявши у «Політехніка» реванш за домашню поразку у першому колі.

«Дніпро» - МБК «Миколаїв» - 102:80 (30:21, 27:16, 35:20, 10:23)

Мінімальний натяк на боротьбу в цьому матчі зник вже за п'ять хвилин після його початку. «Дніпро» ще у стартовій чверті включив максимальні оберти в атаці, перетворивши першу половину матчу на суцільний ривок, який увінчався для підопічних Дениса Журавльова солідною перевагою ще перед великою перервою.

Господарі і не думали зупинятися і після великої перерви, набравши ще 35 очок лише за третю чверть.

Єдиною інтригою було, чи зуміє «Дніпро» оновити рекорд результативності сезону, який належав «Хіміку» (105 очок у матчі із «Запоріжжям»). На заключну десятихвилинку Журавльов випустив гравців лавки, які помітно зменшили оберти в атаці.

Джерело: ФБУ