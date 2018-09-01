Суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів підсилився форвардом «Арсеналу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото взяте з офіційного сайту футбольного клубу «Хоффенхайм»

Німецький «Хоффенхайм» орендував у лондонського «Арсеналу» нападника Нельсона

«Хоффенхайм», який є суперником Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів, орендував у лондонського Арсеналу нападника Ріса Нельона.

Як повідомляє офіційний сайт німецького клубу, термін оренди 18-річного гравця розрахований до кінця сезону. У складі «Хоффенхайма» нападник гратиме під дев'ятим номером.

Також варто відзначити, що перед трансфером у німецький клуб 18-річний гравець підписав новий довгостроковий контракт з «канонірами».

Нелсон є вихованцем «Арсеналу». За першу команду футболіст дебютував минулого літа і відіграв 16 поєдинків.