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    Суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів підсилився форвардом «Арсеналу»

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    Фото взяте з офіційного сайту футбольного клубу &laquo;Хоффенхайм&raquo; - Суперник «Шахтаря» у Лізі чемпіонів підсилився форвардом «Арсеналу»
    Фото взяте з офіційного сайту футбольного клубу «Хоффенхайм»

    Німецький «Хоффенхайм» орендував у лондонського «Арсеналу» нападника Нельсона

     «Хоффенхайм», який є суперником Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів, орендував у лондонського Арсеналу нападника Ріса Нельона.

    Як повідомляє офіційний сайт німецького клубу, термін оренди 18-річного гравця розрахований до кінця сезону. У складі «Хоффенхайма» нападник гратиме під дев'ятим номером.

    Також варто відзначити, що перед трансфером у німецький клуб 18-річний гравець підписав новий довгостроковий контракт з «канонірами».

    Нелсон є вихованцем «Арсеналу». За першу команду футболіст дебютував минулого літа і відіграв 16 поєдинків.

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