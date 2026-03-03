Головна Спорт Новини
Пустовий увійшов в топ-10 рейтингу збірної України з баскетболу за підбираннями

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Пустовий увійшов в топ-10 рейтингу збірної України з баскетболу за підбираннями
Пустовий у грі з Іспанією зробив чотири підбирання

Пустовий в 58 матчах за збірну України зібрав 182 підбирання

Капітан чоловічої збірної України з баскетболу Артем Пустовий, який оголосив про завершення кар’єри у національній команді, увійшов в топ-10 рейтингу збірної за підбираннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

За підсумком матчу з Іспанією 4 підбирання дозволили Пустовому увійти до топ-10 історичного рейтингу збірної України за підбираннями – в 58 матчах він зібрав 182 підбирання, обійшовши Леоніда Яйла, у якого 180 підбирань.

Рейтинг ребаундерів збірної України

  1. В'ячеслав Кравцов – 383
  2. Вячеслав Бобров – 303
  3. Сергій Ліщук – 295
  4. Олександр Окунський – 263
  5. Олександр Лохманчук – 251
  6. Олександр Липовий – 234
  7. Максим Корнієнко – 220
  8. Денис Лукашов – 211
  9. Артур Дроздов – 197
  10. Артем Пустовий – 182

Нагадаємо, збірна України з баскетболу зазнала поразки від Іспанії у четвертому турі кваліфікації до Чемпіонату світу.

Кваліфікація чемпіонату світу 2027. Чоловіки

Іспанія – Україна 78:64 (16:9, 12:12, 24:22, 26:21)

  • Україна: Лукашов 6 + 2 підбирання + 2 асисти, Ковляр 11 + 3 підбирання + 5 передач, Ткаченко 4 + 2 підбирання, Войналович 12 + 2 асисти, Скапінцев 4 + 3 підбирання + 2 асисти – старт; Липовий 8 очок + 5 підбирань, Бобров 7 очок + 4 підбирання + 1 асист, Зотов 0 + 1 підбирання + 1 асист, Пустовий 3 + 4 підбирання, Тиртишник 7 + 1 підбирання + 1 асист, Шеліст 2 + 5 підбирань + 1 асист, Сушкін 2 + 1 асист.

У третьому турі кваліфікації до Чемпіонату світу Іспанія розгромила Україну – 66:86.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

  • Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0
