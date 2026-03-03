Ямаль побив черговий рекорд чемпіонату Іспанії

Вундеркінд іспанської «Барселони» підкорив чергове досягнення в Ла Лізі

Нападник іспанської «Барселони» Ламін Ямаль встановив новий орієнтир для футболістів у віці до 19 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Transfermarkt.

У вихідні діамант «Барси» фактично самотужки поклав на лопатки «Вільярреал» (4:1) у 26-му турі чемпіонату Іспанії. Ямаль оформив хет-трик. Тепер в активі нападника 13 голів у національній першості в нинішньому сезоні.

Ямаль став найкращим бомбардиром у віці до 19 років на відрізку однієї кампанії за всю історію Ла Ліги. Він побив рекорд Хосе Ірарагоррі з «Атлетіка» (Більбао), що тримався майже століття. У сезоні 1929/30 юний баск забив 12 м'ячів. І Ямалю, і Ірарагоррі на момент гольових подвигів виповнилося лише 18.

Нападник у нинішній кампанії загалом зіграв 34 поєдинки. У всіх турнірах Ямаль забив 18 м'ячів і віддав 14 результативних передач. За обома показниками він – лідер команди Гансі Фліка.

Тим часом фанати мадридського «Реала» знайшли винного в невдачах клубу. Після поразки від столичного «Гетафе» (0:1) вболівальники «вершкових» вимагали відставки президента «Реала». Реакція Флорентіно Переса на вимогу наразі невідома.

До слова, раніше «Барселона» вирішила викупити нападника МЮ Маркуса Рашфорда. Англієць наразі захищає кольори каталонців на правах оренди. Іспанський гранд готовий віддати за форварда 30 млн євро.