Російські хокеїсти влаштували бійку під час післяматчевого рукостискання

Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Бійка сталася між гравцями «Амура» і «Нафтохіміка»

Поєдинок російської Континентальної хокейної ліги завершився скандалом

Бійка сталася під час церемонії рукостискання після завершення матчу російської Континентальної хокейної ліги (КХЛ) між хабаровським «Амуром» і нижньокамським «Нафтохіміком». Про це повідомляє «Главком».

Після фінальної сирени гравці вишикувалися для рукостискання. У цей момент між собою зчепилися нападник «Нафтохіміка» Матвій Надворний та форвард «Амура» Ярослав Лихачов. Спочатку гравці поговорили на підвищених тонах, після чого Лихачов спробував відтіснити Надворного, але той схопив його за джерсі. Лихачов спробував завдати удар в обличчя суперника, але промахнувся. Після чого спробував відповісти Надворний, але теж не влучив.

Після цього в бійку втрутився захисник «Амура» Віктор Балдаєв, який повалив Надворного на лід. Потім на Балдаєва накинулися форварди «Нафтохіміка» Євген Мітякін та Олександр Дергачов. У підсумку, судді змогли відтягнути один від одного гравців, які билися.

Зустріч між «Амуром» та «Нафтохіміком» відбулася 3 березня 2026 року в Хабаровську і завершилася перемогою господарів з рахунком 3:1.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

